Ριζική αναδιάρθρωση ύδατος: ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει Βοιωτία, Φωκίδα και μεγάλο μέρος Εύβοιας

Το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ προβλέπει τη συρρίκνωση του κατακερματισμένου τοπικού δικτύου προς όφελος δύο δημόσιων εταιρειών. Για τη Φωκίδα η αλλαγή σηματοδοτεί μεταφορά αρμοδιοτήτων στη ΕΥΔΑΠ και δέσμευση για ταχύτερες βελτιώσεις υποδομών, με αιχμή τη διασφάλιση υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μεταρρύθμιση στη διαχείριση υδάτινων πόρων

Το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων διαχείρισης ύδρευσης και αποχέτευσης πολλών τοπικών φορέων προς τις δημόσιες εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διαχείριση για περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, περιλαμβανομένης της Φωκίδας, ενώ συνενώνονται συνολικά 70 παρόχοι υπηρεσιών.

Στόχος του νομοσχεδίου, όπως αναφέρεται, είναι η αντιμετώπιση του κατακερματισμού, η ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η πρόβλεψη περιλαμβάνει και τη ρύθμιση χρεών των απορροφούμενων φορέων.

Σε τι επηρεάζει τη Φωκίδα

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στη ΕΥΔΑΠ σηματοδοτεί αλλαγές στη διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε τοπικό επίπεδο.

σηματοδοτεί αλλαγές στη διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε τοπικό επίπεδο. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διευθέτηση χρεών συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ για τους απορροφώμενους φορείς, γεγονός που μπορεί να απεμπλέξει τοπικά προβλήματα ρευστότητας.

για τους απορροφώμενους φορείς, γεγονός που μπορεί να απεμπλέξει τοπικά προβλήματα ρευστότητας. Διασφαλίζεται ρητά η διατήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού που θα μεταφερθεί.

Η αναδιάρθρωση αναμένεται να έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων: διαχείριση των δικτύων, προτεραιοποίηση έργων συντήρησης και ενδεχόμενες αλλαγές στη λειτουργία τοπικών υπηρεσιών. Η προσδοκία είναι βελτίωση στην ποιότητα και στην οικονομική βιωσιμότητα των υπηρεσιών, όμως απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση και τεκμηριωμένο σχέδιο εκτέλεσης.

Χρονοδιάγραμμα και τεχνικές λεπτομέρειες

Το σχέδιο νόμου είναι σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση της χωρικής αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ για πρώτη φορά η ΕΥΔΑΠ αποκτά και αρμοδιότητες που αφορούν αρδεύσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Φορείς που συγχωνεύονται 70 Υφιστάμενοι φορείς στη χώρα Περισσότεροι από 735 Χρέη προς διευθέτηση 200 εκατ. ευρώ Δημόσια διαβούλευση μέχρι 20 Ιουλίου

Για τους κατοίκους της Φωκίδας, οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες για την παρακολούθηση των λεπτομερειών: ποιες τοπικές υπηρεσίες και υποδομές θα μεταφερθούν, πώς θα οργανωθεί η διαχείριση και πού θα δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις. Η εφαρμογή της νομοθεσίας θα καθορίσει την ταχύτητα και την ποιότητα των αλλαγών στο επίπεδο της καθημερινής υδροδότησης και αποχέτευσης.

Οι τοπικοί φορείς, οι δημοτικές αρχές και οι κάτοικοι οφείλουν να μελετήσουν το κείμενο της διαβούλευσης και να καταθέσουν προτάσεις ή παρατηρήσεις έως την καταληκτική ημερομηνία, ώστε οι ιδιαιτερότητες της περιοχής να ληφθούν υπόψη στην τελική μορφή του νομοσχεδίου.