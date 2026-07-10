Ο Πάνος Βλάχος ζωντανεύει την πλατεία Κεχαγιά στην Άμφισσα στο 8ο Φεστιβάλ Δελφών

Την Κυριακή 12 Ιουλίου ο τραγουδοποιός επιστρέφει στην καταγωγή του για μια δωρεάν συναυλία στην πλατεία Κεχαγιά, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ».

Συναυλία στην καρδιά της πόλης

Ο Πάνος Βλάχος θα εμφανιστεί στην Άμφισσα την Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 21:30, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 8ου Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ». Η συναυλία θα φιλοξενηθεί στην πλατεία Κεχαγιά και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το φεστιβάλ αποτελεί συνεργασία του Δικτύου Δελφών και είναι πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Η εμφάνιση του Βλάχου εντάσσεται σε πρόγραμμα που συνδυάζει την ενέργεια του live με την αφήγηση των τραγουδιών του.

Το πρόγραμμα και οι συνεργάτες επί σκηνής

Στο ρεπερτόριο του καλλιτέχνη περιλαμβάνονται γνωστά τραγούδια, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο «πληγή έμπνευσης» καθώς και νέα ανέκδοτα τραγούδια που ο ίδιος εξελίσσει στη σκηνή. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μουσικοί με τους οποίους συνεργάζεται: Αλέξανδρος Κούρος (πλήκτρα), Χρήστος Ζαντιώτης (ηλεκτρική κιθάρα), Κώστας Φόρτσας (πνευστά), Ευριπίδης Διονυσιάδης (μπάσο) και Φοίβος Άνθης (τύμπανα). Την ηχοληψία έχουν αναλάβει οι Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης.

Ημερομηνία: Κυριακή 12 Ιουλίου

Κυριακή 12 Ιουλίου Ώρα: 21:30

21:30 Τοποθεσία: Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα Είσοδος: Ελεύθερη

Τοπική σημασία και πρακτικές πληροφορίες

Η παρουσίαση του Πάνου Βλάχου στην Άμφισσα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κατοίκους και επισκέπτες: πρόκειται για επιστροφή στην πατρίδα καταγωγής του, γεγονός που ενισχύει τον δεσμό του φεστιβάλ με την τοπική κοινωνία. Η δωρεάν είσοδος διευκολύνει τη συμμετοχή ευρύτερου κοινού και μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες από κοντινές περιοχές, ενισχύοντας την κινητικότητα στην αγορά και τις τοπικές επιχειρήσεις το βράδυ της εκδήλωσης.

Για όσους σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία, συνιστάται να φτάσουν νωρίτερα λόγω περιορισμένων χώρων καθήμενων και ενδεχόμενης κίνησης στους δρόμους γύρω από την πλατεία. Επίσης, οι επισκέπτες καλό είναι να λάβουν υπόψη τους τις καιρικές συνθήκες, καθώς οι υπαίθριες εκδηλώσεις εξαρτώνται από αυτές.

Στοιχείο Πληροφορία Καλλιτέχνης Πάνος Βλάχος Φεστιβάλ 8ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» Τόπος Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα Ώρα 21:30 Είσοδος Ελεύθερη

Η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της περιοχής, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής ζωής και την προβολή της Φωκίδας ως προορισμού θερινών εκδηλώσεων.