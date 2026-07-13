Σε εξέλιξη οι εργασίες στο κρίσιμο τμήμα Μπράλος–Άμφισσα του διαγώνιου άξονα

Προχωρούν εντατικά οι κατασκευές στο τμήμα Μπράλος–Άμφισσα του άξονα Λαμία–Ιτέα–Αντίρριο: 31 χλμ. αναβαθμίζονται συνολικά, με σημαντικά τεχνικά έργα και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Φεβρουάριο του 2028. Η εξέλιξη αλλάζει την οδική σύνδεση της Φωκίδας με την υπόλοιπη χώρα και δημιουργεί προσδοκίες για οικονομικά οφέλη.

Κατασκευαστική πρόοδος και τοπικές επιπτώσεις

Στην καρδιά των εργασιών για τον διαγώνιο οδικό άξονα Λαμία–Ιτέα–Αντίρριο βρίσκεται το τμήμα Μπράλος–Άμφισσα, όπου αυτή την περίοδο εκτελούνται έργα που αναβαθμίζουν συνολικά 31 χιλιόμετρα οδοποιίας. Από αυτά, τα 24 χλμ. αφορούν άμεσα το τμήμα Μπράλος–Άμφισσα, ενώ συμπληρωματικά κατασκευάζονται δύο παρακάμψεις στη ζώνη της Γραβιάς, μήκους 5 χλμ. και 2 χλμ. αντίστοιχα.

Το έργο εντάσσεται σε εθνική και περιφερειακή πρωτοβουλία, με συμβασιοποίηση τμήματος 24 χλμ. μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και της εταιρείας ΑΒΑΞ. Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα φέρει ως προθεσμία περάτωσης τον Φεβρουάριο του 2028.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται μεγάλα τεχνικά έργα που αλλάζουν την τοπική τοπογραφία και την ασφάλεια της κυκλοφορίας:

δύο σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 4,7 χλμ. (με τελευταία απόφαση για δίδυμες σήραγγες μονής κατεύθυνσης),

συνολικού μήκους περίπου (με τελευταία απόφαση για δίδυμες σήραγγες μονής κατεύθυνσης), 7 γέφυρες συνολικού μήκους άνω του 1 χλμ. ,

συνολικού μήκους άνω του , 6 κόμβοι ισόπεδοι/ανισόπεδοι και υπόγειες διαβάσεις,

ισόπεδοι/ανισόπεδοι και υπόγειες διαβάσεις, δικτύωμα δευτερευουσών οδών για συνδέσεις με το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη κατασκευή είναι η δίδυμη σήραγγα μήκους 2.200 μέτρων, που αντικατέστησε την αρχική σχεδίαση μίας σήραγγας διπλής κυκλοφορίας για λόγους ασφάλειας.

Στρατηγική σημασία για τη Φωκίδα

Ο νέος δρόμος σχεδιάστηκε ως δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και θα συνδέει βασικούς άξονες της χώρας —την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, τον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη και τον Ε65— διαμορφώνοντας απευθείας κοινούς οδικούς άξονες ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική Ελλάδα. Για την Περιφέρεια Στερεάς και ειδικότερα για τη Φωκίδα, η λειτουργία του έργου προβλέπεται να ενισχύσει την προσβασιμότητα, να διευκολύνει τη μεταφορά προϊόντων και να αυξήσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών οικισμών και βιομηχανικών περιοχών.

Χρονοδιάγραμμα, χρηματοδότηση και θεσμικό πλαίσιο

Το έργο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027» μετά από σχετική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, με δικαιούχο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα, η οριστική παράδοση του τμήματος προβλέπεται τον Φεβρουάριο του 2028, υπό την προϋπόθεση συνέχισης των εργασιών χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Στοιχείο έργου Πληροφορία Συνολικό μήκος σε εξέλιξη 31 χλμ. Μπράλος–Άμφισσα 24 χλμ. Παράκαμψη Γραβιάς – Μεταλλεία Βωξίτη 5 χλμ. Επιπλέον παράκαμψη Γραβιάς 2 χλμ. Μήκος δίδυμης σήραγγας 2.200 μ. Προβλεπόμενη ολοκλήρωση Φεβρουάριος 2028

Τι σημαίνουν τα έργα για τον κάτοικο

Για τους μόνιμους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις οι επιπτώσεις θα είναι πρακτικές και άμεσες: μικρότεροι χρόνοι μετακίνησης, βελτιωμένη οδική ασφάλεια, ευκολότερη πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες. Παράλληλα, η κατασκευή θα φέρει προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία και εργασιακή κινητικότητα στην περιοχή — παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις δημοτικές αρχές και τις υπηρεσίες μεταφορών κατά τη φάση υλοποίησης.

Η παρακολούθηση της προόδου και η ενημέρωση των πολιτών για έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν κρίσιμα στοιχεία ώστε τα οφέλη του έργου να γίνουν αντιληπτά όσο το δυνατόν ταχύτερα και με το μικρότερο δυνατό κόστος για την καθημερινότητα των κατοίκων.