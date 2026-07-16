Άμφισσα: Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα Μπράλος–Άμφισσα — ολοκλήρωση τον Φεβρουάριο 2028

Σε εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο κρίσιμο τμήμα Μπράλος–Άμφισσα του άξονα Λαμία–Ιτέα–Αντίρριο, με στόχο την παράδοση του έργου τον Φεβρουάριο του 2028 και σημαντική βελτίωση της πρόσβασης και της οδικής ασφάλειας για την περιοχή της Φωκίδας.

Πρόοδος και χρονοδιάγραμμα για το τμήμα Μπράλος–Άμφισσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κατασκευαστικές εργασίες στο τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά έργα της χώρας. Η επίσημη εκτίμηση αναφέρει ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2028. Το τμήμα αυτό, μήκους 24 χιλιομέτρων, αποτελεί το πλέον σύνθετο κομμάτι του διαγώνιου άξονα και περιλαμβάνει σειρά μεγάλων τεχνικών κατασκευών που αλλάζουν ριζικά την πρόσβαση προς την Άμφισσα και τη Φωκίδα.

Η σύμβαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την εταιρεία ΑΒΑΞ προβλέπει μεταξύ άλλων:

Κατασκευή δύο σηράγγων συνολικού μήκους περίπου 4,7 χλμ .

. Επτά γεφυρών συνολικού μήκους άνω του 1 χλμ .

. Έξι κόμβους (ισόπεδοι, ανισόπεδοι) και υπόγειες διαβάσεις.

Νέο δίκτυο δευτερευουσών οδών που θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο.

«Αντί για μία σήραγγα διπλής κυκλοφορίας, αποφασίστηκε η κατασκευή δύο ανεξάρτητων σηράγγων μονής κατεύθυνσης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.»

Τεχνικά χαρακτηριστικά και τοπικές συνέπειες

Η σημαντικότερη σήραγγα θα έχει μήκος περίπου 2.200 μέτρων και αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο τεχνικό έργο του τμήματος. Παράλληλα υλοποιούνται η παράκαμψη Γραβιάς μήκους 2 χλμ και η παράκαμψη Γραβιάς – Μεταλλεία Βωξίτη μήκους 5 χλμ, ανεβάζοντας το συνολικό μήκος των υπό κατασκευή τμημάτων στα 31 χλμ. Για την τοπική κοινωνία της Άμφισσας και της Φωκίδας, τα τεχνικά αυτά έργα σημαίνουν:

Σημαντική μείωση χρόνων μετακίνησης προς την Αιτωλοακαρνανία και τη Φθιώτιδα.

Αύξηση της οδικής ασφάλειας, χάρη και στον νέο σχεδιασμό των σηράγγων.

Βελτίωση της σύνδεσης με μεγάλα οδικά δίκτυα και λιμάνια (Βόλος, Πάτρα), που μπορεί να ενισχύσει τις τοπικές μεταφορές και την οικονομία.

Το έργο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο E65 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Μεταφορές 2021–2027». Η λειτουργία του άξονα ως δρόμου ταχείας κυκλοφορίας αναμένεται να επηρεάσει τοπικές ροές εμπορίου, τουρισμού και μετακινήσεων, ειδικά κατά τις εποχές αιχμής.

Έργο και καθημερινότητα στην Άμφισσα

Για τους κατοίκους της Άμφισσας οι εργασίες έχουν άμεσες πρακτικές συνέπειες: αλλαγές στις συνήθεις διαδρομές, εποχικές ή μόνιμες ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε τοπικές οδούς, καθώς και αυξημένη παρουσία βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση του άξονα αναμένεται βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγορές σε άλλες περιφέρειες, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει επαγγελματικές δραστηριότητες και την τουριστική κίνηση.

Στοιχείο Μήκος / Πληροφορία Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα 24 χλμ Παράκαμψη Γραβιάς 2 χλμ Παράκαμψη Γραβιάς – Μεταλλεία Βωξίτη 5 χλμ Σήραγγες (συνολικό) 4,7 χλμ Μεγαλύτερη σήραγγα ≈2.200 μ.

Η τοπική διοίκηση και οι τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρακολουθούν τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας και τα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των κατασκευών, ώστε να περιοριστούν οι όποιες δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα των κατοίκων. Επιπλέον, η αξιοποίηση των νέων συγκοινωνιακών δυνατοτήτων μετά την παράδοση του έργου θα απαιτήσει σχεδιασμό για τον τουρισμό, τις εμπορικές μεταφορές και την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος.

Η παράδοση του τμήματος Μπράλος–Άμφισσα το 2028 θα σημάνει μια τομή για τη σύνδεση της ανατολικής με τη δυτική Ελλάδα, με απτές συνέπειες και για την Άμφισσα και τη Φωκίδα, σε επίπεδο προσβασιμότητας, ασφάλειας και οικονομικής δραστηριότητας.