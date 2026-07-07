Δελφοί: μουσικοθεατρική performance στη Ρωμαϊκή Αγορά για τον Άγγελο Παπαδημητρίου

Στις 15 και 16 Ιουλίου 2026, η Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών φιλοξενεί την παράσταση «Μαθήματα ωδικής – Ο κυρ Άγγελος», σε κείμενο-σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου, με ζωντανή μουσική και εικαστικό άξονα έργο του Άγγελου Παπαδημητρίου. Είσοδος δωρεάν, με υποχρεωτική προκράτηση.

Μνήμη και φως στους Δελφούς μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικοθεατρικό εγχείρημα

Η Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών μετατρέπεται σε σκηνή για μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική performance με έντονο εικαστικό χαρακτήρα, τις 15 και 16 Ιουλίου 2026, ώρα 21:00. Η παραγωγή «Μαθήματα ωδικής – Ο κυρ Άγγελος» φέρει πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θανάση Σαράντου και αντλεί έμπνευση από τη ζωή και το πολυσύνθετο έργο του Άγγελου Παπαδημητρίου. Η παρουσίασή της εντάσσεται στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος.

Η παράσταση υφαίνει θέατρο, μουσική και τραγούδι με έναν σκηνικό κόσμο γεμάτο εικαστικές αναφορές: πορσελάνες, κατασκευές και εικόνες συνδιαλέγονται με το τοπίο του αρχαιολογικού χώρου. Στον πυρήνα της βρίσκεται η εξερεύνηση της σχέσης τέχνης και μνήμης, ο τρόπος που η ομορφιά και η απώλεια συνομιλούν, καθώς και η διαρκής ανάγκη για δημιουργία ως πράξη αντίστασης στον χρόνο.

Οι συντελεστές και ο δραματουργικός άξονας

Σπουδαίο ρόλο στην ηχητική ταυτότητα της βραδιάς έχει ο Αλέξανδρος Αβδελιώδης, που ερμηνεύει ζωντανά μουσικές επιλογές, μεταξύ των οποίων αγαπημένα τραγούδια δημιουργών όπως οι Αττίκ, Γιαννίδης, Μητσάκης, Καπνίσης και Kurt Weill. Δίπλα στον κεντρικό άξονα της μνήμης του Άγγελου Παπαδημητρίου, συμπράττει ο ηθοποιός Πάρης Σκαρτσολιάς, ως δραματουργικός συνομιλητής και «μαθητής» του Κυρ Άγγελου.

Η ιστορία παρακολουθεί τον Πάρη, έναν τριαντάχρονο άνεργο ηθοποιό που εργάζεται ως ξεναγός στους Δελφούς. Γνωρίζει άριστα τους μύθους του αρχαίου κόσμου, όμως δυσκολεύεται να ορίσει τη δική του πορεία. Η συνάντησή του με μια παράδοξη απολλώνια μορφή, τον Κυρ Άγγελο, τον οδηγεί σε διαδρομή αυτογνωσίας, μέσα από χιούμορ, τρυφερότητα και εξομολογήσεις.

«η δημιουργία είναι ο μόνος τρόπος να μεταμορφώνεις τις πληγές σε ζωή»

Το σκηνικό υπαγορεύει την αισθητική: δεσπόζει το εντυπωσιακό γλυπτό του Άγγελου Παπαδημητρίου «Μη Φύγεις» (μικτή τεχνική, 2000), ευγενικό δάνειο από το Μουσείο Βορρέ. Η συνολική διάρκεια είναι 70 λεπτά, με ρυθμό που συνδυάζει λυρικές και κωμικές στιγμές.

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό των Δελφών

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού· μοναδική επιβάρυνση αποτελεί, όπου υφίσταται, το αντίτιμο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο. Είναι σαφές πως ο χώρος της Ρωμαϊκής Αγοράς προσφέρει μοναδική ατμόσφαιρα, αλλά και συγκεκριμένες χωρητικότητες. Για τον λόγο αυτό η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή θεατών και η προστασία του μνημείου.

Πού Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών Πότε Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, ώρα 21:00 Διάρκεια 70 λεπτά Είσοδος Δωρεάν (με ενδεχόμενο αντίτιμο εισόδου αρχαιολογικού χώρου) Κράτηση Υποχρεωτική προκράτηση θέσης

Γιατί έχει σημασία για τη Φωκίδα

Η φιλοξενία ενός σύγχρονου έργου με εικαστικό και μουσικό αποτύπωμα σε έναν εμβληματικό χώρο των Δελφών ενισχύει την πολιτιστική κίνηση της περιοχής και αναδεικνύει τον διάλογο παρελθόντος–παρόντος. Η συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος και η ένταξη στον θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» προσδίδουν κύρος και οργανωτική συνέπεια σε μια δράση που απευθύνεται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του καλοκαιριού.

Μουσικοθεατρική performance με ζωντανή μουσική από τον Αλέξανδρο Αβδελιώδη.

Δραματουργική συνομιλία γύρω από τη μνήμη του Άγγελου Παπαδημητρίου και την πράξη της δημιουργίας.

Είσοδος δωρεάν, με υποχρεωτική προκράτηση και σεβασμό στις προϋποθέσεις του αρχαιολογικού χώρου.

Για το κοινό των Δελφών, η παράσταση συνιστά ευκαιρία επαφής με ένα έργο που μετατρέπει την απώλεια σε δημιουργικό βίωμα, στον φυσικό χώρο όπου οι μύθοι και οι αφηγήσεις παραμένουν ζωντανοί. Η επιλογή της Ρωμαϊκής Αγοράς, με το φορτισμένο ιστορικό της υπόβαθρο, εντείνει την εμπειρία και δημιουργεί συνθήκες αυθεντικής πολιτιστικής συνάντησης.