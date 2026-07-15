2 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση κρίσιμων τμημάτων του οδικού δικτύου στη Φωκίδα

Ένταξη έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2026-2030 με στόχο την αποκατάσταση φθορών σε εθνικές και επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Φωκίδας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Χρηματοδότηση και στόχοι έργου

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας υπέγραψε την ένταξη πράξης για την αποκατάσταση βλαβών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, χρηματοδοτούμενης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ και το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας της οδικής ασφάλειας του Περιφερειακού Προγράμματος 2026–2030.

Προβλεπόμενες παρεμβάσεις

Αντικείμενο της πράξης είναι η αποκατάσταση φθορών και βλαβών σε επιλεγμένα τμήματα των οδών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες. Οι παρεμβάσεις θα εκτελεστούν σε κομβικά σημεία του δικτύου της Φωκίδας, περιλαμβάνοντας τόσο εθνικές όσο και επαρχιακές αρτηρίες.

Αναβάθμιση επιφανειών και επισκευές φθορών ασφάλτου

Συντήρηση, σήμανση και μέτρα βελτίωσης ορατότητας

Προτεραιότητα σε τμήματα με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο ή ιστορικό προβλημάτων

Οδικά τμήματα που περιλαμβάνονται

Οδική αρτηρία Τμήμα Ιτέας – Δεσφίνας Έως όρια νομού Ε.Ο. 51 Καλοσκοπή – Βρύζες – Πυρά Νέα Ε.Ο. Ιτέας – Αντιρρίου Καθορισμένα τμήματα Λιλαίας – Επταλόφου Τοπικά τμήματα Πολύδροσο – Άνω Πολύδροσο Έως όρια νομού Κόκκινος – Πενταγιοί Τοπικά σημεία

«Εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ και προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης σε κρίσιμα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Φωκίδας. Πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση, που έρχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα φθορών και να βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.»

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της Φωκίδας, η χρηματοδότηση σηματοδοτεί άμεση βελτίωση στην ασφάλεια των μετακινήσεων, με μείωση κινδύνων από λακκούβες, κατεστραμμένα οδοστρώματα και προβλήματα σήμανσης. Η επιλογή των τμημάτων δείχνει προτεραιότητα σε διαδρομές που εξυπηρετούν καθημερινή τοπική και τουριστική κυκλοφορία, όπως η σύνδεση Ιτέας–Αντιρρίου και η Ε.Ο. 51.

Μετά την ένταξη, το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό τεχνικών μελετών, την προκήρυξη των εργασιών και την υλοποίηση από τους αναδόχους. Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα παρακολουθούν την πρόοδο ώστε οι παρεμβάσεις να ολοκληρωθούν γρήγορα και με ποιότητα.

Προσοχή για τους οδηγούς

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναμένεται τοπική κυκλοφοριακή ρύθμιση σε συγκεκριμένα τμήματα. Συνιστάται στους οδηγούς να ενημερώνονται από τις τοπικές ανακοινώσεις και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση για την αποφυγή καθυστερήσεων και κινδύνων.