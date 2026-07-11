Άνοδος της θερμοκρασίας από Κυριακή: έως 38–39°C στη Θεσσαλία, τοπικά 40°C στην ηπειρωτική χώρα

Μικρή αλλά αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας από την Κυριακή 12/7 με τις υψηλότερες τιμές στη Θεσσαλία και γενικά ζεστό ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Η Κρήτη θα μείνει σχετικά πιο «δροσερή», με μέγιστες έως 34°C.

Σύντομη εικόνα και τάσεις

Από την Κυριακή 12 Ιουλίου προβλέπεται αύξηση της θερμοκρασίας σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με τις μέγιστες τιμές να υπερβαίνουν τις συνηθισμένες για την εποχή τιμές σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια διάρκειας και έντασης για να χαρακτηριστεί το φαινόμενο ως καύσωνας, ωστόσο η άνοδος θα είναι αισθητή και κατά τόπους ισχυρή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δεν πρόκειται για καύσωνα, καθώς δεν πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια διάρκειας και έντασης.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38–39°C, και σε «ευπαθείς, κλειστές περιοχές» της ηπειρωτικής χώρας δεν αποκλείεται να φτάσει τοπικά και τους 40°C. Η Κρήτη θα επηρεαστεί σαφώς ηπιότερα, με το Ηράκλειο να κινούνται σε επίπεδα 31–34°C τις επόμενες ημέρες.

Περιφερειακά στοιχεία (όπως μεταδόθηκαν)

Περιοχή Εύρος θερμοκρασιών Σχόλια Θεσσαλία 38–39°C Υψηλότερες τιμές στη χώρα Ηπειρωτικές, κλειστές/ευπαθείς ζώνες έως 40°C (τοπικά) Ιδιαίτερη προσοχή σε αστικές / κλειστές περιοχές Κρήτη (Ηράκλειο) 31–34°C Η ζέστη θα είναι πιο ήπια σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα

Άνεμοι και επιπτώσεις

Στην Κρήτη προβλέπονται δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεων 3–5 μποφόρ, που θα βοηθήσουν στη μείωση της αίσθησης της ζέστης. Σε γενικό επίπεδο, η νέα εβδομάδα ξεκινά με ζεστό καιρό σε όλη τη χώρα, αλλά με σημαντική διαφορά ανάμεσα σε νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές.

Συστάσεις και προειδοποιήσεις

Άτομα ευπαθή (ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις) να περιορίσουν έκθεση στη ζέστη και να παραμένουν σε δροσερούς, καλά αεριζόμενους χώρους.

Αποφυγή έντονης σωματικής κόπωσης κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Επαρκής ενυδάτωση και προσοχή σε κλειστούς, μη αεριζόμενους χώρους όπου η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τις εξωτερικές τιμές.

Τα προγνωστικά θα πρέπει να παρακολουθούνται καθημερινά καθώς τυχόν μεταβολές στα πεδία πίεσης και ρευμάτων μπορεί να αλλάξουν την ένταση και την εξάπλωση της θερμικής ανόδου. Η Κρήτη αναμένεται να παραμείνει σχετικά πιο ανεκτική στη ζέστη σε σχέση με πολλές ηπειρωτικές περιοχές.