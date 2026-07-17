Ίλιον: παροδική έξαρση θερμοκρασίας πριν από δροσερές ανάσες στα τέλη Ιουλίου

Μικρή, αλλά αξιοσημείωτη άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται στο Ίλιον τις επόμενες ημέρες με κορύφωση την 21η Ιουλίου, πριν ακολουθήσει πτώση και «δροσερές ανάσες» που θα διαρκέσουν περίπου πέντε ημέρες.

Σύντομη εικόνα για το Ίλιον και τη Δυτική Αττική

Σύμφωνα με τα πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία που μεταφέρει τμηματικά ο μετεωρολογικός σταθμός των Αχαρνών, η περιοχή μας θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες αντιμέτωπη με μια παροδική αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία όμως δεν προδιαγράφεται ως παρατεταμένος καύσωνας. Η άνοδος θα είναι συνεχής έως και τις 21 Ιουλίου, όταν τα μοντέλα δείχνουν πιθανή κορύφωση των θερμοκρασιών, και ακολουθεί πτώση διάρκειας περίπου πέντε ημερών.

Για το Ίλιον και τις γειτονικές δημοτικές ενότητες, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν καταγράφουν εξαιρετικά ακραίες αποκλίσεις σε σύγκριση με περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, αλλά οι πολίτες πρέπει να λάβουν υπόψη τις τοπικές αυξομειώσεις που αναμένονται.

Τι δείχνουν οι μετρήσεις και τα προγνωστικά

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν στο δίκτυο της Δυτικής Αττικής μεγίστες τιμές που κυμαίνονται γύρω στους 34–35 °C. Συγκεκριμένα, στον μετεωρολογικό σταθμό Αχαρνών η μέγιστη ήταν 34.7 °C στις 15:23, ενώ άλλες πρόσφατες ενδείξεις περιλαμβάνουν:

Λ. Δημοκρατίας : 35.3 °C

: 35.3 °C Τατόι : 34.0 °C

: 34.0 °C Ζεφύρι : 35.0 °C

: 35.0 °C Βαρυμπόμπη: 32.0 °C

«Αχαρνές και πέριξ, δεν φαίνονται όμως να μας επηρεάζουν ιδιαίτερα»

Τα προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν μικρές διαφορές ως προς το ύψος της θερμοκρασίας στα 850 hPa την 21η Ιουλίου: άλλες εξόδους δείχνουν περίπου 23 °C και άλλες κοντά στους 25 °C, μεταφράζοντας την επιφανειακή θερμοκρασία σε ένα εύρος περίπου 38–40 °C σε περιοχές με θερμή εισβολή. Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει για τη Δυτική Αττική και το Ίλιον δεν δικαιολογεί, σε αυτό το στάδιο, έναν γενικευμένο και παρατεταμένο καύσωνα.

Τοποθεσία Τελευταία μέγιστη (°C) Μετεωρολογικός σταθμός Αχαρνών 34.7 Λ. Δημοκρατίας 35.3 Τατόι 34.0 Ζεφύρι 35.0 Βαρυμπόμπη 32.0

Σημαντικό στοιχείο για τους κατοίκους είναι ότι μετά την 21η Ιουλίου προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με την μεγαλύτερη καθοδική απόκλιση στα 850 hPa να φτάνει τους 14 °C, γεγονός που αντιστοιχεί σε επιφανειακή μείωση περίπου 4–5 °C σε σχέση με τη μέση τιμή του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι μετά την κορύφωση η θερμοκρασία ενδέχεται να πέσει κοντά στους 30 °C.

Τοπικές συνέπειες και οδηγίες για το Ίλιον

Η αναμενόμενη μεταβολή σημαίνει τα εξής για τον Δήμο Ίλιου και τους κατοίκους:

Πιθανή αύξηση της ζήτησης για ψύξη τις θερμές μέρες της περιόδου έως 21/7.

Αυξημένη προσοχή για ευπαθείς ομάδες κατά τις υψηλές ώρες της ημέρας.

Ανάγκη ευελιξίας στις εξωτερικές δραστηριότητες και τις τοπικές εκδηλώσεις, αν προγραμματίζονται γύρω στις κορυφαίες ημερομηνίες.

Η μετέπειτα πτώση προσφέρει ανακούφιση, αλλά επιβάλλει προσοχή στην εναλλαγή θερμοκρασιών και στην πιθανή εμφάνιση βροχών ή καταιγίδων στο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας, φαινόμενο που μπορεί να διαμορφώσει τοπικές μεταβολές και στη Δυτική Αττική.

Οι κάτοικοι του Ίλιου καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις και τα ενημερωτικά δελτία των αρμόδιων φορέων και να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους ανάλογα με τις συνθήκες.