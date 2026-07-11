Άνοδος της θερμοκρασίας: έως τους 36°C σε ηπειρωτικά — γενικά αίθριος καιρός το Σάββατο

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο σκηνικό το Σάββατο με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Το θερμόμετρο θα φθάσει τοπικά τους 35–36°C, άνεμοι 3–4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4–6 μποφόρ.

Κατάσταση και προοπτικές

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εκτιμά για το Σάββατο γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, με τοπικές μεταβολές στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η πρόγνωση περιλαμβάνει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, που θα γίνει πιο αισθητή την Κυριακή.

Στις κεντρικές και νότιες ενδοχώρας προβλέπεται άνοδος του υδραργύρου, με τον μετεωρολογικό χάρτη να δείχνει τιμές που σε πολλές περιοχές θα φθάσουν στους 35°C και τοπικά τους 36°C. Στη νησιωτική χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν περίπου στους 32–34°C.

Άνεμοι και τοπικά φαινόμενα

Οι άνεμοι θα είναι γενικά μεταβλητοί έντασης 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στην περιοχή του Αιγαίου προβλέπονται βόρειοι άνεμοι ενισχυμένοι σε ένταση, περίπου 4 με 6 μποφόρ. Στα ορεινά των ηπειρωτικών, κυρίως στα δυτικά και νότια, ο μεσημβρινός - απογευματινός αναπτυσσόμενος συννεφιασμός ενδέχεται να προκαλέσει τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ηπειρωτικά : γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά.

: γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά. Νησιωτική χώρα : κυρίως αίθριος, θερμοκρασίες 32–34°C .

: κυρίως αίθριος, θερμοκρασίες . Άνεμοι: μεταβλητοί 3–4 μποφόρ (Αιγαίο 4–6 μποφόρ).

Συγκεκριμένα δεδομένα ανά ζώνη

Ζώνη Θερμοκρασία (°C) Άνεμοι (μποφόρ) Ηπειρωτικά (γενικά) έως 35°C και τοπικά 36°C 3–4 Κεντρική Μακεδονία & Θεσσαλία (τοπικά) έως 36°C 3–4 Νησιωτική χώρα 32–34°C 4–6 (Αιγαίο)

Επιπτώσεις και οδηγίες ασφαλείας

Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με περιοχές όπου ο ήλιος θα επικρατεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης, ιδίως για ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, άτομα με χρόνια νοσήματα) και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Αποφυγή παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες.

Συχνή ενυδάτωση και ανάπαυση σε δροσερούς χώρους.

Ενημέρωση για τυχόν τοπικές προειδοποιήσεις στις περιοχές με όμβρους στα ορεινά.

Η ΕΜΥ σημειώνει ότι την Κυριακή αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις της θερμοκρασίας. Συνιστάται η παρακολούθηση των επικαιροποιημένων δελτίων και των τοπικών ανακοινώσεων για πιθανές μεταβολές στο μετεωρολογικό σκηνικό.