Από τις φιλοσοφικές ρίζες στην αφηρημένη κοινωνία: τι χάθηκε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

Η μετατόπιση από συλλογικές αξίες προς αφηρημένες έννοιες αλλάζει την καθημερινότητα των Ελλήνων — από την εκπαίδευση και την πρόνοια έως την εμπιστοσύνη στην πολιτική. Αναδρομή στις ιδέες που διαμόρφωσαν την κοινωνία και προβληματισμοί για την επόμενη μέρα.

Στην πλατεία ενός προαστίου, ένας παππούς θυμάται τις συνελεύσεις της γειτονιάς, ενώ μια νέα μητέρα αναζητά κράτος που να εγγυάται παιδεία και υγεία. Αυτές οι εικόνες συνοψίζουν τη συζήτηση που ξεκινάει ο αρθρογράφος για τη μετατόπιση από τις διαχρονικές, συλλογικές αξίες προς μια αφηρημένη κοινωνία όπου οι δομές και οι λειτουργίες του κράτους φαίνεται να έχουν αποδυναμωθεί.

Ιστορικό θεμέλιο και φιλοσοφική κληρονομιά

Η ελληνική φιλοσοφία, όπως υπενθυμίζεται, έθεσε στο κέντρο της το έθνος, την πατρίδα, την πολιτεία και κυρίως την κοινωνία ως συλλογική οντότητα. Από την αρχαιότητα έως τον Διαφωτισμό και την Αναγέννηση, οι ιδέες αυτές αποτέλεσαν τη μήτρα του πολιτισμού και της προόδου. Στο κείμενο αναφέρονται συγκεκριμένα πρόσωπα και ρεύματα που στήριξαν αυτές τις αξίες, με κορυφαίο τον Αριστοτέλη και τους συνεχιστές της αριστοτελικής παράδοσης των πραγματιστών.

Η μεταβολή του 19ου και 20ού αιώνα

Μετά τον 19ο αιώνα οι κοινωνίες και τα κράτη άλλαξαν ραγδαία. Η σύγχρονη πραγματικότητα διαμορφώθηκε μέσα από ιδέες που προέρχονται από τον Διαφωτισμό και την αναβίωση της αρχαίας ελληνικής παράδοσης. Οι στοχαστές του πρακτισμού —όπως επισημαίνεται στο πρωτότυπο— προσπάθησαν να μεταφέρουν τα φιλοσοφικά συμπεράσματα στην κοινωνία μέσω της δημοκρατικής εκπαίδευσης και των κοινοτικών δομών.

Πρακτικές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών

Στο κείμενο τονίζεται ότι, όταν η πολιτική αδυναμία επικρατεί, οι πολίτες υφίστανται αφαιρετικές στερήσεις σε βασικά αγαθά: επιβίωση, υγεία, παιδεία, ασφάλεια και κρατική πρόνοια. Αυτή η αποδυνάμωση των δημόσιων λειτουργιών οδηγεί σε εσωστρέφεια και υποβάθμιση της κοινωνικής συνοχής.

Εκπαίδευση: θεωρείται εργαλείο διαμόρφωσης ενεργών πολιτών.

θεωρείται εργαλείο διαμόρφωσης ενεργών πολιτών. Κοινωνική πρόνοια: μείωση υπηρεσιών οδηγεί σε ευαλωτότητα ομάδων.

μείωση υπηρεσιών οδηγεί σε ευαλωτότητα ομάδων. Πολιτική συμμετοχή: η απουσία έμπνευσης οδηγεί σε αποπολιτικοποίηση.

Πηγές έμπνευσης και αναφορά προσωπικοτήτων

Στο άρθρο γίνεται αναφορά σε ιστορικές μορφές και στοχαστές που επηρέασαν την ελληνική κοινωνιολογική παράδοση, όπως επίσης και σε επιδράσεις του Χριστιανισμού. Γίνεται μνεία σε ονόματα και ρεύματα —π.χ. Τζων Ντιούι, Δραγούμης, Καραβίδας, Παπαναστασίου, Παπανούτσος— ως εκπροσώπους της προσπάθειας να μετασχηματιστούν οι ιδέες σε κοινωνική πράξη.

«δεν υπάρχει κάτι στην ανθρωπότητα που να μη το δημιούργησε 'το αλαζονικό έθνος των ελλήνων'»

Συμπέρασμα και προεκτάσεις

Η μετάβαση σε μια αφηρημένη κοινωνία, όπως περιγράφεται, δεν είναι μόνο θεωρητικό ζήτημα· έχει συγκεκριμένες συνέπειες στην καθημερινότητα και στις δημόσιες πολιτικές. Η πρόκληση για την Ελλάδα είναι πώς να αναζωογονήσει τις θεσμικές λειτουργίες και την κοινωνική αλληλεγγύη, αξιοποιώντας την ιστορική και φιλοσοφική κληρονομιά χωρίς να εγκλωβίζεται σε ιδεαλιστικές μορφές. Η επένδυση στην εκπαίδευση, στη δημόσια πρόνοια και στη δημοκρατική συμμετοχή αναδεικνύονται ως κρίσιμα σημεία για την ανασυγκρότηση της κοινωνικής συνοχής.