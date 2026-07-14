Apple εισάγει ενισχυμένη Siri AI στο watchOS 27 Public Beta — αλλαγές στη διεπαφή και τα χαρακτηριστικά

Η Apple κυκλοφόρησε την πρώτη δημόσια beta του watchOS 27, μαζί με το iOS 27, εισάγοντας μια εξελιγμένη έκδοση της Siri που λειτουργεί ως chatbot τύπου ChatGPT και μια ανασχεδιασμένη, πιο μινιμαλιστική αρχική οθόνη. Η ενημέρωση υπόσχεται μεγαλύτερη αυτονομία του ρολογιού αλλά αυξάνει και τις απαιτήσεις υλικού.

Η Apple δημοσίευσε την πρώτη δημόσια beta του watchOS 27, παράλληλα με την αντίστοιχη beta του iOS 27, σηματοδοτώντας ένα βήμα προώθησης της τεχνητής νοημοσύνης σε φορητές συσκευές. Η πιο εμφανής αλλαγή είναι η μεταμόρφωση της Siri σε έναν πιο εξελιγμένο εικονικό βοηθό, αποτελώντας στοιχείο κεντρικό για τη νέα εμπειρία χρήσης στο Apple Watch.

Τι αλλάζει στο Apple Watch

Η ενημέρωση μετατρέπει την Siri από ένα εργαλείο εκτέλεσης βασικών εντολών σε μία αυτόνομη εφαρμογή, ικανή να απαντά σε πιο σύνθετες ερωτήσεις με τρόπο που συγκρίνεται, σύμφωνα με την αναφορά, με συστήματα τύπου ChatGPT. Παράλληλα, η Siri διατηρεί λειτουργίες ελέγχου της συσκευής, όπως πλοήγηση, αναπαραγωγή μουσικής και αποστολή μηνυμάτων, ενώ αποκτά την ικανότητα να θυμάται προηγούμενες συνομιλίες και να επιτρέπει την ανασκόπηση ή τη συνέχισή τους στον καρπό του χρήστη. Αυτή η δυνατότητα καθιστά το ρολόι περισσότερο αυτόνομο και μειώνει την εξάρτηση από το iPhone για σύνθετες εργασίες επεξεργασίας πληροφοριών.

Σχετικά με τη διεπαφή, το watchOS 27 φέρνει μια ανασχεδιασμένη αρχική οθόνη με μινιμαλιστική προσέγγιση: το εικονίδιο της Siri τοποθετείται στο κέντρο και περιβάλλεται από τις έξι πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές, σε κυκλική διάταξη. Η λειτουργία Smart Stack αναβαθμίζεται ώστε η οθόνη να εμφανίζει αυτόματα πιο σχετικές πληροφορίες, όπως τρέχουσες συνομιλίες Siri ή την τοποθεσία όπου είναι σταθμευμένο το όχημα του χρήστη.

Νέα Siri AI: πιο εξελιγμένη, θυμάται και συνεχίζει συνομιλίες.

πιο εξελιγμένη, θυμάται και συνεχίζει συνομιλίες. Αρχική οθόνη: μινιμαλιστική με εστία στην πρόσβαση λειτουργιών.

μινιμαλιστική με εστία στην πρόσβαση λειτουργιών. Smart Stack: δυναμική εμφάνιση περιεχομένου σχετικού με το πλαίσιο χρήσης.

Σημεία προσοχής

Η αναφορά σημειώνει επίσης ότι οι αλλαγές συνοδεύονται από σημαντικά πιο απαιτητικές προδιαγραφές υλικού. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα παλαιότερα μοντέλα Apple Watch ενδέχεται να μην υποστηρίζουν πλήρως τις νέες δυνατότητες ή να παρουσιάσουν περιορισμούς στην εμπειρία χρήσης. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει και τις τεχνολογικές προκλήσεις στη διασφάλιση συμβατότητας και στη διαχείριση πόρων συσκευής.

Η ενσωμάτωση πιο σύνθετης AI σε φορητές συσκευές εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ανάγκη για σαφείς πολιτικές διαχείρισης συνομιλιών και τη διαφάνεια ως προς το πού και πώς αποθηκεύονται ή επεξεργάζονται τα δεδομένα χρήστη. Επίσης, η αυξημένη αυτονομία του ρολογιού μπορεί να αλλάξει τη δυναμική ανάμεσα σε ρολόι και τηλέφωνο, αλλά η πραγματική επίπτωση θα φανεί όταν η τελική έκδοση διατεθεί ευρέως και αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Χαρακτηριστικό Επίδραση Siri ως AI chatbot Πιο σύνθετες συνομιλίες και δυνατότητα συνέχειας Αρχική οθόνη (μινιμαλιστική) Προτεραιότητα στις πιο πρόσφατες/χρήσιμες εφαρμογές Αυξημένες απαιτήσεις υλικού Πιθανές περιορισμένες υποστηρίξεις σε παλαιότερα μοντέλα

Η δημοσιοποίηση της δημόσιας beta καθιστά δυνατή τη δοκιμή αυτών των λειτουργιών από πρώιμους χρήστες και προγραμματιστές, κάτι που θα συμβάλλει στην ανίχνευση τεχνικών ζητημάτων και στην εξέλιξη των πολιτικών χρήσης πριν από την τελική διάθεση. Η πλήρης εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η νέα Siri θα λειτουργήσει στην πράξη, την επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας και την προστασία δεδομένων θα απαιτήσει περαιτέρω αξιολογήσεις μόλις η τελική έκδοση κυκλοφορήσει ευρέως.

Συνοπτικά, το watchOS 27 Public Beta φέρνει σημαντικές καινοτομίες στην εμπειρία του Apple Watch, με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο, αλλά και νέες προκλήσεις όσον αφορά τη συμβατότητα και την ιδιωτικότητα.