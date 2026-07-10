Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει άμεσα όσους πέφτουν στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο

Η βρετανική Zelim παρουσιάζει το σύστημα ZOE που εντοπίζει μέσα σε δευτερόλεπτα επιβάτες που πέφτουν στη θάλασσα, ακόμα και στο σκοτάδι, υπόσχεται ταχύτερη αντίδραση και αύξηση των πιθανοτήτων διάσωσης.

Μια νέα εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης υπό το όνομα ZOE φιλοδοξεί να αλλάξει τα πρωτόκολλα ασφάλειας στις γέφυρες και τις γέφυρες περιπολίας των κρουαζιερόπλοιων: σύμφωνα με την εταιρεία που την ανέπτυξε, το σύστημα αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει το γεγονός πτώσης στη θάλασσα μέσα σε μόλις 4 δευτερόλεπτα, παρέχοντας άμεσα την εικόνα των στιγμών πριν και μετά το περιστατικό και λειτουργώντας ακόμη και στο απόλυτο σκοτάδι.

Τι υπόσχεται το ZOE και γιατί έχει σημασία

Στην πράξη, η ταχύτητα αναγνώρισης είναι κρίσιμο στοιχείο: οι πιθανότητες διάσωσης είναι σημαντικά υψηλότερες τις πρώτες στιγμές μετά την πτώση και μειώνονται δραστικά με την πάροδο του χρόνου. Παρά ταύτα, σήμερα πολλά περιστατικά δεν γίνονται αμέσως αντιληπτά, με αποτέλεσμα η περιοχή αναζήτησης να επεκτείνεται σε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι ώρες να μετρούν αντίστροφα για τους επιζώντες.

Η εταιρεία Zelim αναφέρει ότι στις δοκιμές της επιτεύχθηκε σχεδόν 100% ποσοστό επιτυχίας στην ανίχνευση, ενώ τα στατιστικά που επικαλείται δείχνουν ότι από τους περίπου 30 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας ετησίως, περίπου 21 άνθρωποι πέφτουν στη θάλασσα και το ποσοστό επιβίωσης διατηρείται στο 20%.

«Η ταχύτητα και η βεβαιότητα είναι τα σημαντικότερα στοιχεία σε ένα περιστατικό πτώσης ανθρώπου στη θάλασσα. Το βασικό είναι να γνωρίζεις ακριβώς τι συνέβη και πότε, ώστε το πλήρωμα να ενεργήσει άμεσα και να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες διάσωσης ή ανάκτησης του ατόμου».

Η παραπάνω δήλωση προέρχεται από τον Μάικ Κόλιερ, αντιπρόεδρο του τομέα κρουαζιέρας της Zelim, και συνοψίζει τη λογική πίσω από το ZOE: ειδοποιήσεις που οι χειριστές μπορούν να εμπιστευτούν, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης και τις αμφιβολίες κατά την έναρξη έρευνας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιχειρησιακό όφελος

Το σύστημα υπόσχεται:

Αυτόματη ανίχνευση πτώσης ενήλικων και παιδιών μέσα σε 4 δευτερόλεπτα .

. Αναπαραγωγή βίντεο των στιγμών πριν και μετά το περιστατικό.

Λειτουργία σε πλήρες σκοτάδι, με μείωση των ψευδών συναγερμών σύμφωνα με τις δοκιμές.

Επιχειρησιακά, τα οφέλη για τα κρουαζιερόπλοια είναι πολλαπλά: μικρότερος χρόνος αντίδρασης από το πλήρωμα, περιορισμός των εκτεταμένων και δαπανηρών επιχειρήσεων έρευνας και μεγαλύτερη ψυχική ανακούφιση για επιβάτες και οικογένειες.

Δεδομένο Τιμή/Σημείωση Ετήσιοι επιβάτες κρουαζιέρας ≈30 εκατ. Περίπου περιστατικά πτώσης 21 Παραδοσιακό ποσοστό επιβίωσης 20%

Σημειωτέον ότι τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν νύχτα, όταν η ορατότητα μειώνεται και οι πιθανότητες να γίνει αντιληπτή η πτώση από άλλους επιβάτες ή το πλήρωμα είναι μικρές — γι' αυτό η άμεση, αυτόματη ανίχνευση αποκτά ζωτική σημασία.

Για την Ελλάδα, με την έντονη παρουσία ακτοπλοΐας και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, τεχνολογίες όπως το ZOE μπορούν να παίξουν ρόλο στην αναβάθμιση των προτύπων ασφάλειας. Το επόμενο βήμα θα είναι η υιοθέτηση σε μεγάλη κλίμακα και η ανεξάρτητη επαλήθευση των επιδόσεων σε πραγματικές συνθήκες υπηρεσιακών πλόων, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη μείωση των απωλειών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η υπόσχεση είναι σαφής: μικρότερος χρόνος εντοπισμού, ταχύτερη αντίδραση και, εν τέλει, περισσότερες ζωές που έχουν πιθανότητα να σωθούν.