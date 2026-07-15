Η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε 4,7% στο α' εξάμηνο — ώθηση από τεχνολογία και «πράσινη» οικονομία

Το ΑΕΠ της Κίνας διαμορφώθηκε στα 69,57 τρισ. γουάν στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με ετήσια αύξηση 4,7%, ενώ η δεύτερη οικονομία του κόσμου βασίζει την επόμενη φάση ανάπτυξης σε υψηλή τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και πράσινα επενδυτικά σχέδια.

Η κινεζική οικονομία επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητά της στο πρώτο εξάμηνο του 2026 με ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 4,7%, ενώ το συνολικό μέγεθος της παραγωγής έφθασε τα 69,57 τρισ. γουάν (περίπου 10,28 τρισ. δολάρια). Τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας (NBS) δείχνουν ότι, παρά τις διεθνείς προκλήσεις, η ανάπτυξη παραμένει εντός του κυβερνητικού στόχου για το 2026 (4,5%-5%).

Ποιοι τομείς κράτησαν την οικονομία

Στην ανακοίνωση του NBS επισημαίνεται ότι οι νέοι μοχλοί ανάπτυξης —όπως ο κλάδος της υψηλής τεχνολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη και η πράσινη οικονομία— συνέβαλαν καθοριστικά. Παρά την επιβράδυνση στο δεύτερο τρίμηνο (αύξηση 4,3% έναντι 5% στο πρώτο τρίμηνο), οι αρχές και πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συνολική εικόνα του εξαμήνου υποδηλώνει σταθεροποίηση σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του NBS, Mao Shengyong, τόνισε πως η επίτευξη αυτού του ρυθμού για μια οικονομία του μεγέθους της Κίνας συνιστά σημαντικό αποτέλεσμα, ενώ υπενθύμισε ότι μέρος της επιβράδυνσης οφείλεται σε βραχυπρόθεσμους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.

Προκλήσεις και ρίσκα

Οι έμμεσες απειλές για τη συνέχεια της ανάκαμψης περιλαμβάνουν:

γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν τις εμπορικές ροές,

διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας,

αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και εμπορικές αντιπαραθέσεις.

Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν την πορεία μετασχηματισμού της βιομηχανίας προς πιο υψηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες.

Σημασία για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Για την Ευρώπη και την Ελλάδα, η τάση αυτή έχει πολλαπλές επιπτώσεις: από την αγορά πρώτων υλών και την ενεργειακή αγορά έως τις εξαγωγικές αλυσίδες και την τεχνολογική συνεργασία. Η στροφή της Κίνας προς την τεχνολογία και την πράσινη ανάπτυξη ενδέχεται να ανοίξει ευκαιρίες συνεργασίας σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ψηφιακή τεχνολογία και οι καθαρές βιομηχανικές διαδικασίες — αλλά και να προκαλέσει ανταγωνιστικές πιέσεις σε εγχώριες βιομηχανίες που δεν προσαρμοστούν γρήγορα.

Δείκτης Αξία ΑΕΠ (Ιαν–Ιουν 2026) 69,57 τρισ. γουάν Ετήσια αύξηση 4,7% Δεύτερο τρίμηνο (ετήσια) 4,3%

Συνολικά, τα επίσημα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου δείχνουν μια οικονομία που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην εσωτερική ενδυνάμωση και στις εξωτερικές προκλήσεις. Οι προτεραιότητες της κινεζικής πολιτικής — τεχνολογία, καινοτομία και πράσινη μετάβαση — είναι σαφείς και πιθανό να καθορίσουν τις διεθνείς οικονομικές ροές τους επόμενους μήνες.

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και οι πολιτικοί φορείς καλούνται να παρακολουθούν στενά αυτές τις εξελίξεις: από τη μία για να εντοπίσουν ευκαιρίες επενδύσεων και συνεργασιών, από την άλλη για να προετοιμάσουν την αντιστάθμιση των κινδύνων σε κρίσιμους τομείς της εγχώριας οικονομίας.

Μια ισορροπία ανάμεσα στην αισιοδοξία για τεχνολογική ώθηση και την προσοχή στις γεωπολιτικές ευαισθησίες θα καθορίσει πόσο βιώσιμη θα είναι αυτή η ανάκαμψη.