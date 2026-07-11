BYD παρουσιάζει το SHARK: plug-in Super Hybrid pick-up με έως και 90 χλμ αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία

Η κινεζική BYD εισάγει στην Ευρώπη το SHARK, το πρώτο της pick-up με τεχνολογία DMO Super Hybrid — συνδυάζοντας ηλεκτρική αυτονομία, μεγάλες επιδόσεις και λειτουργία V2L.

Νέος παίκτης στα pick-up με έμφαση στην αποδοτικότητα

Η BYD, γνωστή ως κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας, ανακοίνωσε το SHARK, το πρώτο της pick-up που φέρει την καινοτόμο πλατφόρμα plug-in Super Hybrid (DMO). Το μοντέλο τοποθετείται στην ταχέως αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή αγορά των pick-up και προβάλλει ως επιλογή που συνδυάζει την πρακτικότητα ενός επαγγελματικού οχήματος με στοιχεία ηλεκτρικής κινητικότητας υψηλής απόδοσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρουσίασης, το SHARK υπόσχεται μέχρι και 90 χλμ κίνησης αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, διατηρώντας παράλληλα χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για εργασία και ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η διάταξη διπλής καμπίνας με 5 θέσεις στοχεύει σε χρήστες που χρειάζονται ταυτόχρονα χώρο για επιβάτες και φόρτωση, χωρίς να θυσιάζουν την άνεση και την τεχνολογική επάρκεια.

Επιπλέον, το SHARK ενσωματώνει λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει την παροχή ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές μέσω δύο ενσωματωμένων πριζών—ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο τόσο για επαγγελματικές εφαρμογές όσο και για δραστηριότητες αναψυχής.

Κινητικότητα: plug-in Super Hybrid DMO

plug-in Super Hybrid DMO Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία: έως 90 χλμ

έως Διαρρύθμιση: διπλή καμπίνα, 5 θέσεις

διπλή καμπίνα, 5 θέσεις Ειδικότητα: λειτουργία V2L με δύο πρίζες

Χαρακτηριστικό Πληροφορία Τύπος συστήματος Plug-in Super Hybrid (DMO) Ηλεκτρική αυτονομία έως 90 χλμ Θέσεις 5 Ειδικά χαρακτηριστικά Vehicle-to-Load (2 πρίζες)

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την τεχνολογία Super Hybrid στην κατηγορία των pick-up μέσω του SHARK. Πρόκειται για έναν τύπο οχήματος που αξιοποιεί ιδανικά την τεχνολογία DMO Super Hybrid, προσφέροντας δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, τη μεγαλύτερη ισχύ στην κατηγορία, εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες, κορυφαία αποδοτικότητα και ευελιξία στις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων.»

Η παρουσίαση του SHARK καταδεικνύει τη στρατηγική της BYD να επεκτείνει την τεχνολογία Super Hybrid σε νέες κατηγορίες οχημάτων, προσελκύοντας πελάτες που δεν είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν ανάμεσα σε επιδόσεις και αποδοτικότητα. Σε μια αγορά όπου τα diesel pick-up κυριαρχούν παραδοσιακά, η BYD προβάλλει το SHARK ως εναλλακτική με αποφασιστικό προσανατολισμό στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και στη δυνατότητα βραχυχρόνιων αμιγώς ηλεκτρικών μετακινήσεων.

Η εισαγωγή τέτοιων μοντέλων στην ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό στην κατηγορία, ειδικά σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα, τις δυνατότητες φόρτισης και την πρακτική λειτουργικότητα (όπως το V2L). Για επαγγελματίες και χρήστες που συνδυάζουν εργασία και ελεύθερο χρόνο, το SHARK υπόσχεται ένα σύνολο χαρακτηριστικών που αξίζουν προσοχής — από την ηλεκτρική αυτονομία μέχρι την πρακτική αξιοποίηση της ενέργειας στο πεδίο.

Η επόμενη φάση για το μοντέλο θα είναι η εμπορική διάθεση και η αποδοχή από τους ευρωπαϊκούς πελάτες, όπου παράγοντες όπως τιμή, δίκτυο υποστήριξης, και πραγματική κατανάλωση σε μικτές συνθήκες θα κρίνουν την επιτυχία του SHARK στην αγορά των pick-up.

BYD καινοτομεί ξανά, αυτή τη φορά φέρνοντας σε μια κλασική, σκληροτράχηλη κατηγορία οχημάτων τα πλεονεκτήματα της υβριδικής-πλατφόρμας — για όσους αναζητούν «εργαλείο» με οικολογικό πρόσημο και λειτουργικές λύσεις εν κινήσει.