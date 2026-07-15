Διάσωση πλατώνιου στη Μονή: επέμβαση της ΑΝΙΜΑ κοντά στην Αίγινα

Ένα αρσενικό ενήλικο πλατώνι εντοπίστηκε στο νησάκι Μονή με δίχτυ στα κέρατα· κλήθηκε η ΑΝΙΜΑ για ασφαλή απελευθέρωση και περίθαλψη.

Επέμβαση στο νησάκι Μονή

Στις 14.07.2026 καταγράφηκε περιστατικό διάσωσης στο μικρό νησάκι Μονή, απέναντι από την Αίγινα. Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, εντοπίστηκε αρσενικό ενήλικο πλατώνι που είχε μπλεχτεί σε δίχτυ ψαρέματος και δεν μπορούσε να απελευθερωθεί με ασφάλεια από τοπικούς παρατηρητές.

Επειδή η κατάσταση έθετε σε κίνδυνο το ζώο και οι προσεγγίσεις στο σημείο κρίνονταν επικίνδυνες, κλήθηκε και επενέβη η οργάνωση ΑΝΙΜΑ, η οποία χειρίζεται περιστατικά άγριων ζώων και διάσωσης.

«ένα αρσενικό ενήλικο πλατώνι εντοπίστηκε και είχε μπλεχτεί στα κέρατά του ένα δίχτυ ψαρέματος.»

Τι έγινε και τι σημαίνει για την Αίγινα

Η παρουσία δίχτυα στην περιοχή προκαλεί κίνδυνο για την πανίδα γύρω από την Αίγινα, ειδικά σε μικρά νησάκια όπου ζώα μπορεί να παγιδευτούν ή να τραυματιστούν. Η επέμβαση της ΑΝΙΜΑ ήταν αναγκαία επειδή:

το δίχτυ ήταν τυλιγμένο στα κέρατα και προκαλούσε ενοχλήσεις στο ζώο,

η στενή ή αφύλαχτη προσέγγιση από μη ειδικούς θα μπορούσε να επιδεινώσει τον τραυματισμό ή να θέσει σε κίνδυνο τους ανθρώπους,

η διάσωση απαιτούσε εξειδικευμένο χειρισμό για ασφαλή αφαίρεση και κατά περίπτωση μεταφορά για περίθαλψη.

Αν και οι διαθέσιμες αναφορές δεν περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για την κατάσταση του πλατώνιου μετά τη διάσωση, το γεγονός ότι κλήθηκε επαγγελματική ομάδα δείχνει την προτεραιότητα που δίνεται στην ασφάλεια του ζώου και στη δημόσια ασφάλεια.

Συμπεράσματα και τοπικές επιπτώσεις

Για τους κατοίκους και τους ψαράδες της Αίγινας, το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση των κινδύνων που δημιουργούν τα εγκαταλελειμμένα ή χαλασμένα δίχτυα. Κάποιες εγγενείς συνέπειες είναι:

Πρόβλημα Επιπτώσεις Εγκαταλελειμμένα δίχτυα Παγίδευση άγριων ζώων, τραυματισμοί, θάνατος Μη ειδικές προσεγγίσεις Κίνδυνοι για ανθρώπους και χειρότερη κατάσταση ζώων

Το περιστατικό ενισχύει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και της αλιευτικής κοινότητας για τη συλλογή και διαχείριση των επικίνδυνων αλιευτικών υλικών.

Η Αίγινα, ως νησιωτική κοινότητα με έντονη ναυτική δραστηριότητα, ωφελείται από την έγκαιρη ενημέρωση και δράσεις πρόληψης. Οι πολίτες μπορούν να συνεισφέρουν με την αναφορά παρόμοιων περιστατικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανώσεις, ώστε να περιοριστούν τα επαναλαμβανόμενα συμβάντα που βλάπτουν την τοπική πανίδα.