Επιχείρηση διάσωσης στα Κύθηρα: τραυματίας 44χρονος πεζοπόρος κοντά στη Λιμνιώνα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης για 44χρονο τουρίστα στην περιοχή της Λιμνιώνας. Επενέβησαν οκτώ πυροσβέστες και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, μετά κλήση στο 112.

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστών και ΕΚΑΒ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά ενός 44χρονου άνδρα αυστριακής υπηκοότητας, ο οποίος τραυματίσθηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε μονοπάτι κοντά στην παραλία Λιμνιώνα στα Κύθηρα. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της 14ης Ιουλίου 2026 και ενεργοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του νησιού.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο τραυματίας βρισκόταν μαζί με δύο συνοδούς όταν υπέστη κάκωση στο κάτω άκρο και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Οι συνοδοί τηλεφώνησαν στο ευρωπαϊκό 112, με αποτέλεσμα τη γρήγορη γεωεντοπιστική υποστήριξη και κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων.

Χρόνος περιστατικού: απόγευμα 14/07/2026

απόγευμα 14/07/2026 Παρουσία στις έρευνες: οκτώ πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων

οκτώ πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων Παράδοση περιστατικού: πλήρωμα ΕΚΑΒ για ιατρική φροντίδα

«Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών»

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον τραυματία στο δύσβατο τμήμα του μονοπατιού και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ για την περαιτέρω αντιμετώπιση του τραυματισμού. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, χωρίς να ανακοινωθούν περαιτέρω επιπλοκές κατά την μεταφορά.

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής σε πεζοπόρους, ειδικά σε μονοπάτια της νότιας ακτογραμμής όπου το τερέν είναι πιο δύσβατο. Σημαντικό στοιχείο υπήρξε η γρήγορη κλήση στο 112 και ο γεωεντοπισμός, που συνέβαλαν στην ταχεία επέμβαση. Για κατοίκους και επισκέπτες, η υπόθεση τονίζει τα ακόλουθα:

Προγραμματισμός διαδρομών και ενημέρωση συνοδών για την πορεία.

Κατοχή βασικού εξοπλισμού πρώτων βοηθειών και επικοινωνίας σε περιοχές χωρίς άμεση πρόσβαση.

Άμεση ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση ατυχήματος για ταχύτερη ανταπόκριση.

Η επιτυχής έκβαση της επιχείρησης καταδεικνύει τη διαθεσιμότητα και τον επαγγελματισμό των τοπικών δυνάμεων διάσωσης. Οι αρχές της περιοχής επισημαίνουν την αξία της σωστής προετοιμασίας όταν προσεγγίζονται μονοπάτια και παραλίες όπως η Λιμνιώνα, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο με αυξημένη επισκεψιμότητα.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 14/07/2026 Τοποθεσία Μονοπάτι κοντά στην παραλία Λιμνιώνα, Κύθηρα Προσωπικό επέμβασης 8 πυροσβέστες + πλήρωμα ΕΚΑΒ Θύμα 44χρονος, αυστριακής υπηκοότητας

Οι κάτοικοι του νησιού και οι φορείς του τουρισμού μπορούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία αυτή για να ενισχύσουν την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τους κινδύνους πεζοπορίας και τις διαθέσιμες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στα Κύθηρα.