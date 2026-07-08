Δήμος Ζακύνθου: δεν επιβεβαιώνονται καταγγελίες για «ενέσεις βιασμού», συνεχίζεται η διερεύνηση

Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού διαψεύδει έως τώρα αναφορές για περιστατικά με ουσίες στο νησί. Ο Δήμος συνεργάζεται με Αστυνομία και δομές υγείας και συγκεντρώνει στοιχεία πριν από επίσημη ενημέρωση.

Ενημέρωση του Δήμου και έρευνα πριν από επίσημη ανακοίνωση

Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ζακύνθου, Αγγελική Αυγουστίνου, διαβεβαίωσε ότι προς το παρόν δεν έχει κατατεθεί «καμία επίσημη καταγγελία» για περιστατικά που σχετίζονται με ουσίες ή με όρους που περιγράφονται ως «ενέσεις βιασμού» στο νησί. Η δήλωση δόθηκε σε συνέντευξη σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και συνοδεύτηκε από την πληροφορία ότι ο Δήμος έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και τις μονάδες υγείας του τόπου για έλεγχο των καταγγελιών.

"δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία για περιστατικά που σχετίζονται με ουσίες ή 'ενέσεις βιασμού'"

Σύμφωνα με την ίδια, η Διεύθυνση Τουρισμού σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία από την Αστυνομία, τις δομές υγείας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δοθεί πλήρης και τεκμηριωμένη ενημέρωση όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

Η Αντιδήμαρχος επεσήμανε τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στην εικόνα της Ζακύνθου, ιδιαίτερα εν μέσω της υψηλής τουριστικής περιόδου. Υποστήριξε επίσης ότι μια πρόωρη δημόσια αντίδραση χωρίς συγκέντρωση όλων των στοιχείων θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και να δημιουργήσει μεγαλύτερη ζημιά στον προορισμό.

Σημαντικό στοιχείο της παρέμβασης ήταν η διάψευση συγκεκριμένης αναφοράς που είχε κυκλοφορήσει σε πανελλαδικά μέσα, κατά την οποία μια νεαρή γυναίκα φέρεται να νοσηλεύτηκε σε δομή υγείας. Ο Δήμος αναφέρει ότι επικοινώνησε με όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας του νησιού χωρίς να επιβεβαιωθεί παρόμοιο περιστατικό.

Τι σημαίνει αυτό για κατοίκους και επισκέπτες

Η δηλωμένη απουσία επίσημων καταγγελιών δεν ακυρώνει την ανάγκη εγρήγορσης: οι υπηρεσίες ασφαλείας και οι υγειονομικές δομές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες και να ελέγχουν κάθε αναφορά. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του τουρισμού σημαίνει ότι η τοπική διοίκηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη γρήγορης πληροφόρησης και στην υποχρέωση ακρίβειας ώστε να αποφευχθεί η διασπορά ανυπόστατων ειδήσεων.

Δράσεις Δήμου: συνεργασία με Αστυνομία και δομές υγείας, έρευνα από το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων.

συνεργασία με Αστυνομία και δομές υγείας, έρευνα από το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων. Τρέχουσα κατάσταση: καμία επιβεβαιωμένη επίσημη καταγγελία μέχρι σήμερα.

καμία επιβεβαιωμένη επίσημη καταγγελία μέχρι σήμερα. Επόμενα βήματα: συγκέντρωση και επαλήθευση στοιχείων και επίσημη ενημέρωση μετά το πέρας της διερεύνησης.

Οι τοπικοί φορείς καλούν τους πολίτες και τους επισκέπτες να αναφέρουν τυχόν ύποπτα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές και να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μην αλλοιωθεί η εικόνα του νησιού χωρίς τεκμήρια. Ο Δήμος υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη προσοχής και συνεργασίας με τις υπηρεσίες σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε έχει σχετικές ενδείξεις ή εμπειρία.

Φορέας Ρόλος Δήμος Ζακύνθου Συγκέντρωση στοιχείων, επικοινωνία με εμπλεκόμενους Αστυνομία Διερεύνηση καταγγελιών, παροχή επίσημων πληροφοριών Δομές Υγείας (δημόσιες/ιδιωτικές) Έλεγχος νοσηλειών και περιστατικών

Η ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ενημέρωση αναμένεται όταν το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων και οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώσουν τη συλλογή και επαλήθευση των πληροφοριών. Μέχρι τότε, οι τοπικές αρχές ζητούν ψυχραιμία και συνεργασία από την κοινωνία και τους επαγγελματίες του τουρισμού.