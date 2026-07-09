Δημοσκόπηση MRB: 7 στους 10 ζητούν πολιτική αλλαγή — ΝΔ πρώτη αλλά με φθορά

Η τελευταία μέτρηση της MRB δείχνει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά υψηλή αδιευκρίνιστη ψήφο και σαφή τάση για κυβερνητική αλλαγή, εγείροντας ερωτήματα για τη συγκρότηση αξιόπιστης εναλλακτικής.

Κυρίαρχα ευρήματα και πολιτικές επιπτώσεις

Η δημοσκόπηση της MRB για τον μήνα Ιούλιο παρουσιάζει ένα πολιτικό τοπίο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, αλλά με εμφανή σημάδια φθοράς και μεγάλη αβεβαιότητα ανάμεσα στους ψηφοφόρους. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 23,8%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) με 14,4%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων και των άλλων αδιευκρίνιστων ψήφων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, στο 18%, στοιχείο που καθιστά την πολιτική εικόνα ρευστή.

Η μέτρηση δείχνει ότι, παρά τη φθορά, δεν υπάρχει προς το παρόν ένας ξεκάθαρα κυρίαρχος αντίπαλος πόλος που να μετατρέψει την επιθυμία για αλλαγή σε εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Το ερώτημα «αξίζει η ΝΔ τρίτη θητεία;» απαντάται αρνητικά από το 69,5% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις το 25,8% θεωρεί ότι η ΝΔ πρέπει να συνεχίσει.

Στοιχεία εκτίμησης ψήφου και καταλληλότητα πρωθυπουργού

Κόμμα Πρόθεση ψήφου (%) Εκτίμηση ψήφου (%) ΝΔ 23,8 29,0 ΕΛΑΣ 14,4 17,6 ΠΑΣΟΚ 9,1 11,1 Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2 8,8 Ελληνική Λύση 7,1 8,7 ΚΚΕ 6,0 7,3

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτο όνομα με 25,1%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 15,1% και τον Νίκο Ανδρουλάκη με 8,6%. Το ποσοστό όσων επιλέγουν «κανένας» παραμένει υψηλό (16%), στοιχείο που δείχνει πολιτική αποστασιοποίηση σημαντικού μέρους της κοινής γνώμης.

Προτεραιότητες της κοινής γνώμης και πολιτική ερμηνεία

Ως κορυφαίο πρόβλημα της χώρας οι πολίτες τοποθετούν την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, γεγονός που αντανακλάται στην αρνητική αξιολόγηση της κυβερνητικής διαχείρισης. Η έρευνα, με άλλα λόγια, συνδυάζει δυσαρέσκεια για την οικονομική καθημερινότητα με αναζήτηση πολιτικής αλλαγής, χωρίς όμως να προσφέρει προς το παρόν μια σαφή εναλλακτική ηγεμονική πρόταση.

Υψηλή αδιευκρίνιστη ψήφος (18%) που μπορεί να κρίνει εκλογικά αποτελέσματα.

(18%) που μπορεί να κρίνει εκλογικά αποτελέσματα. Σημάδια φθοράς για τη ΝΔ, αλλά όχι κατάρρευσης του κόμματος.

για τη ΝΔ, αλλά όχι κατάρρευσης του κόμματος. Απουσία ενιαίας εναλλακτικής που να απορροφήσει τις προθέσεις όσων ζητούν αλλαγή.

Συμπερασματικά, η μέτρηση της MRB μεταφέρει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: ευρεία επιθυμία για αλλαγή, αλλά πολιτική ρευστότητα και ανάγκη συγκρότησης αξιόπιστων προτάσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η επόμενη περίοδος αναμένεται να είναι αποφασιστική για το πώς θα διαμορφωθούν συμμαχίες και αφηγήματα που μπορούν να μεταφράσουν την επιθυμία για αλλαγή σε συγκεκριμένα εκλογικά ρεύματα.