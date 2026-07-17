Έκρηξη κρουσμάτων Έμπολα στην Κονγκό: 2.124 επιβεβαιωμένα, 828 νεκροί

Η επιδημία Έμπολα που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ήδη προκαλέσει 2.124 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 828 θανάτους, ενώ οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για την ταχύτερη εξάπλωση σε σχέση με προηγούμενες επιδημίες.

Τα βασικά μεγέθη της επιδημίας

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αντιμετωπίζει μια σοβαρή έξαρση του ιού Έμπολα: οι τοπικές αρχές ανέφεραν συνολικά 2.124 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 828 θανάτους. Η επιδημία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου και, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, εξαπλώνεται με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι σε προηγούμενα επεισόδια.

Επιβεβαιωμένα κρούσματα: 2.124

2.124 Θάνατοι: 828

828 Ημερομηνία κήρυξης: 15 Μαΐου

Πώς διαφέρει η τρέχουσα επιδημία

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σημείωσε ότι η τρέχουσα έξαρση εξελίσσεται πιο γρήγορα σε σύγκριση με προηγούμενες επιδημίες. Ως σημείο σύγκρισης, χρειάστηκε πάνω από δέκα μήνες για να ξεπεράσουν τα 2.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε προηγούμενη έξαρση το 2018· εδώ το ίδιο όριο ξεπεράστηκε μέσα σε δύο μήνες. Το ταχύτερο ρυθμό διάδοσης επιβαρύνει τις προσπάθειες επιδημιολογικής ιχνηλάτησης και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Στέλεχος, διαθέσιμες θεραπείες και ιστορικό

Η 17η επιδημία που καταγράφεται στη χώρα οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo. Σε αντίθεση με άλλα στελέχη, γι' αυτό το στέλεχος δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο ή εγκεκριμένη ειδική θεραπεία. Ο Έμπολα προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και, ιστορικά, έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Παράμετρος Αριθμός Εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα 2.124 Θάνατοι 828

Συνέπειες και προκλήσεις για τη δημόσια υγεία

Η απουσία εμβολίου ή στοχευμένης θεραπείας για το συγκεκριμένο στέλεχος αυξάνει τη σημασία των μέτρων επιδημιολογικού ελέγχου: πρώιμη ανίχνευση, απομόνωση ασθενών, προστασία του προσωπικού υγείας και ενημέρωση κοινοτήτων για την πρόληψη της μετάδοσης. Η ταχεία εξάπλωση καθιστά επίσης επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης των εργαστηριακών δυνατοτήτων και της συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών και διεθνών οργανισμών για την προμήθεια ιατρικής υποστήριξης και αναγκαίου υγειονομικού υλικού.

Ως σημείο αναφοράς, η πιο θανατηφόρα επιδημία στην Κονγκό την περίοδο 2018–2020 είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους σε σύνολο περίπου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων, υπόδειγμα του πόσο επιβαρυντικό μπορεί να γίνει ένα ανεξέλεγκτο ξέσπασμα.

Η εξέλιξη της κατάστασης απαιτεί προσοχή από τη διεθνή κοινότητα και συνεχή ενημέρωση για τα επιδημιολογικά δεδομένα. Η πρόληψη και ο έγκαιρος εντοπισμός παραμένουν κρίσιμα εργαλεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης και τη μείωση της θνητότητας.