Επιδείνωση της επιδημίας Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: πάνω από 600 νεκροί, προσωπικό υγείας σε κινητοποίηση

Η ΛΔ Κονγκό καταγράφει τουλάχιστον <strong>600</strong> νεκρούς και <strong>1.759</strong> επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα — νέα κρούσματα εμφανίζονται στην Κισανγκάνι, ενώ εργαζόμενοι πρώτης γραμμής προειδοποιούν για απεργία λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει επιδεινωθεί, με τις αρχές να ανακοινώνουν τουλάχιστον 600 θανάτους και 1.759 επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι την τελευταία καταγραφή. Τα επίσημα στοιχεία, που καλύπτουν την εικόνα έως την Τρίτη, καταγράφουν επιπλέον 51 νέα κρούσματα και 20 νέους θανάτους το προηγούμενο 24ωρο.

Επίκεντρα, νέες εμφανίσεις και αβεβαιότητες

Δύο ύποπτα περιστατικά ανιχνεύθηκαν στην Κισανγκάνι, πόλη-κέντρο της επαρχίας Τσόπο, αλλά τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν είχαν επικυρωθεί τη στιγμή της αναφοράς και επομένως δεν είχαν ακόμη προστεθεί στον επίσημο απολογισμό. Ένα από αυτά συνδέεται με το χωριό Νία-Νία στην επαρχία Ιτούρι, όπου καταγράφηκαν τα πρώτα περιστατικά της τρέχουσας επιδημίας. Το δεύτερο περιστατικό, σύμφωνα με την κυβερνητική έκθεση, δεν φαίνεται να έχει σαφή γεωγραφική σύνδεση πέραν της Κισανγκάνι.

Πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού και κίνδυνοι διασποράς

Η κατάσταση περιπλέκεται από την κινητοποίηση εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην επαρχία Ιτούρι. Πρώτης γραμμής προσωπικό προειδοποίησε τις αρχές ότι θα προχωρήσει σε απεργία εάν δεν λάβει δεδουλευμένα και επιδόματα εντός 24 ωρών. Μέχρι την Τρίτη μερίδα εργαζομένων είχε ήδη διακόψει την εργασία της, χωρίς να έχει κηρυχθεί επισήμως γενική απεργία. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι εργάζονται με περιορισμένο εξοπλισμό και ότι δεν έχουν πληρωθεί από την κήρυξη της επιδημίας, που αναφέρθηκε επισήμως στις 15 Μαΐου.

Νεκροί: 600 (ελάχιστος αριθμός, επίσημος)

600 (ελάχιστος αριθμός, επίσημος) Επιβεβαιωμένα κρούσματα: 1.759

1.759 Νέες αναφορές τελευταίου 24ώρου: 51 κρούσματα, 20 θάνατοι

51 κρούσματα, 20 θάνατοι Περιοχές προσοχής: Ιτούρι, Κισανγκάνι, Νία-Νία

Συνέπειες και ανάγκες

Η συνύπαρξη επεκτεινόμενης επιδημίας και διαμαρτυριών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς και επιδείνωσης της κρίσης. Η αποχώρηση ή η μειωμένη λειτουργία μονάδων υγείας μειώνει τη δυνατότητα ανίχνευσης, απομόνωσης και θεραπείας, ενώ οι καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών και επιδομάτων επιβαρύνουν την εμπιστοσύνη του προσωπικού στην ανταπόκριση των αρχών.

Δείκτης Αριθμός Συνολικοί θάνατοι 600 Επιβεβαιωμένα κρούσματα 1.759 Νέα κρούσματα (τελευταίες 24 ώρες) 51 Νέοι θάνατοι (τελευταίες 24 ώρες) 20

Η επιδημία απαιτεί συντονισμένη διεθνή ανταπόκριση, ενίσχυση της τοπικής υγειονομικής υποδομής, ταχύτερη καταβολή κονδυλίων και εξοπλισμού στο προσωπικό πρώτης γραμμής, καθώς και συνεχή επιδημιολογική παρακολούθηση των ύποπτων περιστατικών (όπως αυτά στην Κισανγκάνι). Η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των οικονομικών και λειτουργικών προβλημάτων των ομάδων παρέμβασης ενδέχεται να εμποδίσει την αποτελεσματική διακοπή της μετάδοσης.

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης και των διεθνών αντιδράσεων απαιτούνται ενημερώσεις από τις υγειονομικές αρχές της ΛΔ Κονγκό και από διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της επιδημίας.