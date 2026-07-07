Έκρηξη μετασχηματιστή σε εργοστάσιο στα Γρεβενά: εργαζόμενος σε ΜΕΘ με σοβαρά εγκαύματα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε μονάδα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ στα Γρεβενά. Εργαζόμενος με εκτεταμένα εγκαύματα διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων ζητά διερεύνηση των αιτίων.

Σοβαρό ατύχημα εν ώρα εργασίας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 7 Ιουλίου μετά από έκρηξη μετασχηματιστή σε εργοστάσιο της ΓΕΩΕΛΛΑΣ στα Γρεβενά. Ένας εργαζόμενος υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια. Αρχικά έλαβε επείγουσα φροντίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια διακομίστηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από συνδικαλιστικούς φορείς, πρόκειται για ατύχημα που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια κανονικής εργασίας εντός του εργοστασίου.

Αντιδράσεις και αιτήματα για διερεύνηση

Με αφορμή το συμβάν, ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γρεβενών εξέδωσε ανακοίνωση, συνδέοντας το περιστατικό με την εν γένει ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοκόλλων ασφάλειας και της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Σε απόσπασμα της ανακοίνωσης αναφέρεται:

«Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι».

Στην ίδια παρέμβαση, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι την ίδια περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη στα Δικαστήρια Γρεβενών δίκες για θανατηφόρα εργατικά περιστατικά σε εταιρείες ALFA ENERGY και ΕΛΤΕΚ, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα διαρκούς εποπτείας στους χώρους παραγωγής.

Η εικόνα της υγείας του τραυματία

Ο εργαζόμενος φέρει εκτεταμένα εγκαύματα σε κρίσιμα σημεία. Η άμεση διασωλήνωση στα Γρεβενά και η μεταφορά του στο Παπανικολάου κρίθηκαν αναγκαίες για την εξειδικευμένη νοσηλεία του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω επίσημες ανακοινώσεις για την πορεία της υγείας του μέχρι στιγμής.

Τι εξετάζεται από τις αρχές

Μετά από τέτοια περιστατικά, η πρακτική προβλέπει ελέγχους και τεχνική αποτύπωση των συνθηκών που προηγήθηκαν της έκρηξης, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αστοχίες εξοπλισμού ή διαδικασιών. Ο Σύλλογος ζητά πλήρη διερεύνηση και λογοδοσία όπου απαιτείται, ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές.

Καταγραφή του συμβάντος και τεχνική εξέταση του μετασχηματιστή.

Έλεγχος συμμόρφωσης με κανόνες υγείας και ασφάλειας .

. Εκτίμηση των αναγκών πρόληψης για αποτροπή επανάληψης αντίστοιχων συμβάντων.

Χρονικό και βασικά δεδομένα

Συνοπτικά, τα κύρια στοιχεία του ατυχήματος, όπως προκύπτουν από τις μέχρι τώρα πληροφορίες:

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 7 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία Εργοστάσιο ΓΕΩΕΛΛΑΣ, Γρεβενά Περιστατικό Έκρηξη σε μετασχηματιστή Τραυματισμός Σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και χέρια Άμεση φροντίδα Διασωλήνωση στο Νοσοκομείο Γρεβενών Μεταφορά Διακομιδή στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου

Το διακύβευμα για την τοπική κοινωνία

Για τα Γρεβενά, όπου η βιομηχανική δραστηριότητα συνυπάρχει με την τοπική οικονομία και απασχόληση, τέτοια συμβάντα επαναφέρουν στο προσκήνιο τον ρόλο της πρόληψης και της συνεχούς επιτήρησης στα εργοστάσια. Η εμπειρία δείχνει ότι η αυστηρή τήρηση των κανόνων, η τακτική συντήρηση κρίσιμων υποδομών όπως οι μετασχηματιστές, και η επαρκής εκπαίδευση προσωπικού είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή κινδύνων.

Οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους αναμένουν ξεκάθαρες απαντήσεις για τα αίτια, καθώς και διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Παράλληλα, οι φορείς της αγοράς και της βιομηχανίας οφείλουν να ενισχύσουν τις πρακτικές πρόληψης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες ανάλογων συμβάντων στο μέλλον.

Τι να παρακολουθούν οι πολίτες

Οι κάτοικοι της περιοχής καλό είναι να παρακολουθούν:

Επίσημες ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Ανακοινώσεις των αρχών για τα πρώτα συμπεράσματα της διερεύνησης.

Τυχόν μέτρα που θα υιοθετηθούν από την επιχείρηση για ενίσχυση της ασφάλειας.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν προκύψουν πρόσθετα επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις αρμόδιες πηγές.