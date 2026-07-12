Ενεργειακή μετάβαση και φυσικοί πόροι: η πρόκληση της διαγενεακής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Η νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2026) φέρνει στο επίκεντρο την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη διαφύλαξη του φυσικού κεφαλαίου. Στην Ελλάδα, η απολιγνιτοποίηση, οι ΑΠΕ και η κυκλική οικονομία απαιτούν κοινωνικά δίκαιες πολιτικές για να μην επιβαρυνθούν οι μελλοντικές γενιές.

Προϋποθέσεις και αναγνώριση ενός νέου πλαισίου

Η έννοια της διαγενεακής δικαιοσύνης αποκτά κεντρική θέση στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026 και αναδεικνύεται σε κλειδί για τις πολιτικές ενέργειας, διαχείρισης φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, η περίοδος αυτή συμπίπτει με «σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη», την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πρωτοβουλίες για κυκλική οικονομία. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση χωρίς να δημιουργηθούν νέες ανισότητες ανά περιφέρειες, κοινωνικές ομάδες ή γενεές.

«η οικονομική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική προστασία και η κοινωνική συνοχή αποτελούν αλληλένδετους στόχους»

Κύριες προκλήσεις και επιπτώσεις

Η μεταβολή του ενεργειακού μίγματος και η καλύτερη διαχείριση των υλικών έχουν πολλαπλές επιπτώσεις:

Οικονομικές : ανάγκη επανεκπαίδευσης εργαζομένων σε λιγνιτικές περιοχές και επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας.

: ανάγκη επανεκπαίδευσης εργαζομένων σε λιγνιτικές περιοχές και επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας. Περιβαλλοντικές : περιορισμός εκπομπών και μείωση της πίεσης στους φυσικούς πόρους μέσω ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

: περιορισμός εκπομπών και μείωση της πίεσης στους φυσικούς πόρους μέσω ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Κοινωνικές: αποφυγή χωρικών και διαγενεακών ανισοτήτων, διασφάλιση πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια και νερό.

Ταυτόχρονα, φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, οι δασικές πυρκαγιές, η λειψυδρία, η απώλεια βιοποικιλότητας και η θαλάσσια ρύπανση ήδη επηρεάζουν την ελληνική πραγματικότητα, ενισχύοντας την ανάγκη για έγκαιρη δράση ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά υψηλού οικονομικού και κοινωνικού κόστους στις μελλοντικές γενιές.

Μέτρα και κατευθύνσεις

Από τα στοιχεία της στρατηγικής προκύπτουν βασικές κατευθύνσεις που μπορούν να καθοδηγήσουν την εθνική πολιτική:

Πεδίο Στόχος Ενδεικτικά μέσα Ενέργεια Μείωση εξάρτησης από ορυκτά ΑΠΕ, βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Υλικά Μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών Ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας, ανακύκλωση Κοινωνική διάσταση Κοινωνικά δίκαιη μετάβαση Προγράμματα απασχόλησης, στοχευμένες επενδύσεις σε περιοχές μετάβασης

Η στρατηγική, όπως την περιγράφει η Επιτροπή, συνδέει την προστασία του κλίματος και της φύσης με βελτιώσεις στη δημόσια υγεία, την ενεργειακή ασφάλεια και την ποιότητα ζωής σήμερα — στοιχεία που απευθύνονται και στις επόμενες γενιές.

Σκοπιμότητα και επόμενα βήματα

Για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή στη χώρα πρέπει να συνοδευτεί από:

στοχευμένα εθνικά σχέδια που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών,

μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας και επανακατάρτισης,

κίνητρα για επιχειρήσεις ώστε να υιοθετήσουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας.

Η επιλογή πολιτικών που συνυπολογίζουν το φυσικό κεφάλαιο και την κοινωνική συνοχή θα καθορίσει αν η μετάβαση στην Ελλάδα θα γίνει με τρόπο που δεν θα μεταθέτει το κόστος στο μέλλον. Η πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος θα υπηρετήσουν τόσο τις σημερινές όσο και τις επόμενες γενιές.