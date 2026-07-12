Ενεργειακή μετάβαση και φυσικοί πόροι: η πρόκληση της διαγενεακής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Προϋποθέσεις και αναγνώριση ενός νέου πλαισίου
Η έννοια της διαγενεακής δικαιοσύνης αποκτά κεντρική θέση στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026 και αναδεικνύεται σε κλειδί για τις πολιτικές ενέργειας, διαχείρισης φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, η περίοδος αυτή συμπίπτει με «σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη», την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πρωτοβουλίες για κυκλική οικονομία. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση χωρίς να δημιουργηθούν νέες ανισότητες ανά περιφέρειες, κοινωνικές ομάδες ή γενεές.
«η οικονομική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική προστασία και η κοινωνική συνοχή αποτελούν αλληλένδετους στόχους»
Κύριες προκλήσεις και επιπτώσεις
Η μεταβολή του ενεργειακού μίγματος και η καλύτερη διαχείριση των υλικών έχουν πολλαπλές επιπτώσεις:
- Οικονομικές: ανάγκη επανεκπαίδευσης εργαζομένων σε λιγνιτικές περιοχές και επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας.
- Περιβαλλοντικές: περιορισμός εκπομπών και μείωση της πίεσης στους φυσικούς πόρους μέσω ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.
- Κοινωνικές: αποφυγή χωρικών και διαγενεακών ανισοτήτων, διασφάλιση πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια και νερό.
Ταυτόχρονα, φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, οι δασικές πυρκαγιές, η λειψυδρία, η απώλεια βιοποικιλότητας και η θαλάσσια ρύπανση ήδη επηρεάζουν την ελληνική πραγματικότητα, ενισχύοντας την ανάγκη για έγκαιρη δράση ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά υψηλού οικονομικού και κοινωνικού κόστους στις μελλοντικές γενιές.
Μέτρα και κατευθύνσεις
Από τα στοιχεία της στρατηγικής προκύπτουν βασικές κατευθύνσεις που μπορούν να καθοδηγήσουν την εθνική πολιτική:
|Πεδίο
|Στόχος
|Ενδεικτικά μέσα
|Ενέργεια
|Μείωση εξάρτησης από ορυκτά
|ΑΠΕ, βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας
|Υλικά
|Μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών
|Ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας, ανακύκλωση
|Κοινωνική διάσταση
|Κοινωνικά δίκαιη μετάβαση
|Προγράμματα απασχόλησης, στοχευμένες επενδύσεις σε περιοχές μετάβασης
Η στρατηγική, όπως την περιγράφει η Επιτροπή, συνδέει την προστασία του κλίματος και της φύσης με βελτιώσεις στη δημόσια υγεία, την ενεργειακή ασφάλεια και την ποιότητα ζωής σήμερα — στοιχεία που απευθύνονται και στις επόμενες γενιές.
Σκοπιμότητα και επόμενα βήματα
Για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή στη χώρα πρέπει να συνοδευτεί από:
- στοχευμένα εθνικά σχέδια που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών,
- μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας και επανακατάρτισης,
- κίνητρα για επιχειρήσεις ώστε να υιοθετήσουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας.
Η επιλογή πολιτικών που συνυπολογίζουν το φυσικό κεφάλαιο και την κοινωνική συνοχή θα καθορίσει αν η μετάβαση στην Ελλάδα θα γίνει με τρόπο που δεν θα μεταθέτει το κόστος στο μέλλον. Η πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος θα υπηρετήσουν τόσο τις σημερινές όσο και τις επόμενες γενιές.