Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση «κερδίζει» στην εξωτερική πολιτική με συγκεκριμένες συμμαχίες και εξοπλιστικά

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε σειρά στοιχείων που, όπως είπε, αναβαθμίζουν τη θέση της Ελλάδας σε επίπεδο συμμαχιών, θαλάσσιων οριοθετήσεων και ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συστηματική αναφορά στα διμερή βήματα και τα αμυντικά προγράμματα

Σε δημόσιες τοποθετήσεις του την Πέμπτη 9 Ιουλίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέπτυξε επιγραμματικά τα στοιχεία που, κατά την κυβέρνηση, αποδεικνύουν την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς συμφωνίες, τα εξοπλιστικά προγράμματα και οι πρωτοβουλίες για θαλάσσιες οριοθετήσεις.

Η επιχειρηματολογία κινήθηκε σε τέσσερις άξονες: η συνεργασία με τις ΗΠΑ, οι διμερείς οριοθετήσεις με Ιταλία και Αίγυπτο, οι ενεργειακές πρωτοβουλίες και η αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ίδιος επισήμανε ότι οι πρόσφατες κινήσεις δημιουργούν προηγούμενα για μελλοντικές οριοθετήσεις και ενισχύουν την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.

«Η Ελλάδα κερδίζει, χωρίς φωνές και αντάρα στην εξωτερική πολιτική»

Από την αναφορά στην πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία μέχρι την παράθεση στοιχείων για τη στρατιωτική εκπαίδευση και τις παραλαβές, οι δηλώσεις περιείχαν συγκεκριμένες αναφορές: εκπαίδευση πιλότων και έναρξη παραλαβών το 2028. Παράλληλα υπογραμμίστηκε ότι υπάρχουν νομικά ζητήματα σε επίπεδο Κογκρέσου των ΗΠΑ αναφορικά με ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών στην Τουρκία.

Ενεργειακά και διπλωματικά βήματα

Στο πεδίο της ενέργειας ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε τη σύσφιγξη συνεργασίας με τις ΗΠΑ, αναφερόμενος ειδικά σε συμφωνίες για υδρογονάνθρακες και στη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω της Αλεξανδρούπολης. Στόχος, σύμφωνα με την τοποθέτηση, είναι η ενίσχυση της γεωπολιτικής αξίας της χώρας στην περιοχή.

Θαλάσσιες οριοθετήσεις : Ιταλία και Αίγυπτος — δημιουργία προηγούμενου για μελλοντικά βήματα.

: Ιταλία και Αίγυπτος — δημιουργία προηγούμενου για μελλοντικά βήματα. Αμυντικές συμφωνίες : διπλό σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία.

: διπλό σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία. Εξοπλιστικά: Rafale, φρεγάτες και προγραμματισμένες παραλαβές F-35 από το 2028.

Ο αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι οι διμερείς δεσμεύσεις με τη Γαλλία μεταφράζονται σε πρακτική στήριξη των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση κρίσης, ενώ επισήμανε την πρόοδο στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και στην οριοθέτηση θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.

Προεκτάσεις για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική

Η παρουσίαση των στοιχείων από την κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει βάρος στην αφήγηση ότι οι τελευταίες κινήσεις αναβαθμίζουν τη θέση της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Η αναφορά σε νομικά εμπόδια και πολιτικές αποφάσεις άλλων χωρών —όπως οι διαδικασίες στο Κογκρέσο των ΗΠΑ— υπογραμμίζει ότι ο χειρισμός τέτοιων ζητημάτων έχει πολλούς παράγοντες πέραν των διπλωματικών προσπαθειών της Αθήνας.

Τομέας Σημείο Εξοπλιστικά Rafale, φρεγάτες, F-35 (παραλαβές από 2028) Διμερείς συμφωνίες Δύο φορές σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία Θαλάσσιες ζώνες Οριοθετήσεις με Ιταλία και Αίγυπτο — προηγούμενο για μελλοντικά βήματα Ενέργεια Συμφωνίες για υδρογονάνθρακες και μεταφορά αερίου μέσω Αλεξανδρούπολης

Σε πολιτικό επίπεδο, η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης αποσκοπεί στην ενίσχυση της εγχώριας αποδοχής για τις επιλογές εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής ενίσχυσης. Οι αναφορές σε «αποτελέσματα» και «κερδίσματα» στο διεθνές πεδίο συνιστούν επιχειρηματολογία απέναντι σε επικριτές που, όπως σημειώθηκε, τείνουν να υποτιμούν τις συγκεκριμένες εξελίξεις.

Η δημόσια συζήτηση για το κατά πόσο τα στοιχεία που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος μεταφράζονται σε ουσιαστική αναβάθμιση της ασφάλειας και των γεωπολιτικών δυνατοτήτων της χώρας αναμένεται να συνεχιστεί, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της εξειδικευμένης ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής.