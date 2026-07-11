Ενίσχυση του ριμπάουντ και της επίθεσης: η Μύκονος ανακοίνωσε τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ

Η Μύκονος εντάσσει στο ρόστερ της τον Αμερικανό σέντερ Ντι Τζέι Φάντερμπερκ για τη σεζόν 2026/27, προσθέτοντας εμπειρία από διεθνείς λίγκες και σταθερή παραγωγή πόντων και ριμπάουντ.

Σημαντική προσθήκη στο «ζωγραφιστό» για την ΚΑΕ Μύκονος

Η ΚΑΕ Μύκονος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ Ντι Τζέι Φάντερμπερκ για την αγωνιστική περίοδο 2026/27. Ο 29χρονος αθλητής, με ύψος 2,08 μ., έρχεται στο νησί μετά από σερί παρουσιών σε ευρωπαϊκές ομάδες και μία σεζόν στην Ελληνική Basket League με τον Ηρακλή.

Ο Φάντερμπερκ προσφέρει στην ομάδα στοιχεία εμπειρίας και σταθερότητας μέσα στο καλάθι, έχοντας δείξει ικανότητα στην τελική προσπάθεια και στην αναμέτρηση των ριμπάουντ. Η απόκτησή του φέρνει στη Μύκονο έναν παίκτη με διεθνές βιογραφικό και στατιστικά που αποτυπώνουν ενεργό ρόλο στην επίθεση της προηγούμενης του ομάδας.

«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ για τη σεζόν 2026/27.»

Η παρουσία του στη Stoiximan GBL την τελευταία χρονιά συνοδεύτηκε από μέσους όρους που καταδεικνύουν σημαντική επιρροή στο παιχνίδι:

Κατηγορία Μέσος όρος Πόντοι 13,2 Ριμπάουντ 5,6 Ασίστ 1,3

Στο αγωνιστικό παρελθόν του περιλαμβάνονται εμπειρίες στην Ευρώπη: από ρωσικές και ιταλικές ομάδες μέχρι κλαμπ στην Πολωνία και την Κροατία, καθώς και συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως το FIBA Europe Cup. Η διαδρομή του περιλαμβάνει επίσης κολεγιακή καριέρα στις ΗΠΑ, γεγονός που εξηγεί την τεχνική και τη φυσική παρουσία που φέρνει στο παιχνίδι.

Η Μύκονος ενισχύει τη φροντλάιν με έναν ψηλό που έχει συχνή παρουσία στο ζωγραφιστό.

Η μετεγγραφή αναμένεται να αλλάξει τις επιλογές προπονητικής τακτικής σε κοντά-μέσα σχήματα.

Οι τοπικοί φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν έναν παίκτη με εμπειρία σε εθνικά πρωταθλήματα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Για την τοπική κοινότητα της Μυκόνου, η ενίσχυση με τέτοιο όνομα σηματοδοτεί την προσπάθεια του συλλόγου να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στο επίπεδο που αγωνίζεται, προσελκύοντας παράλληλα ενδιαφέρον και επισκεψιμότητα σε αγώνες της φετινής σεζόν. Ο σύλλογος ευχήθηκε στον παίκτη «υγεία και επιτυχίες», ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με την ένταξή του στο ρόστερ και την παρουσία του σε προπονήσεις και φιλικούς αγώνες στο νησί.

Η μεταγραφή ολοκληρώνει μια σειρά κινήσεων για την ομάδα που επιδιώκει σταθερή εικόνα στη διάρκεια του πρωταθλήματος και καλύτερη διαχείριση των ριμπάουντ και του σκοραρίσματος κοντά στο καλάθι.