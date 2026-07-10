Εντατικοί έλεγχοι σε Βέλο-Βόχα και Σικυώνια: έξι συλλήψεις σε στοχευμένη επιχείρηση

Αστυνομικές δυνάμεις της Κορινθίας πραγματοποίησαν χθες το πρωί εκτεταμένους ελέγχους σε οικισμούς των δήμων Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων. Ελέγχθηκαν 17 άτομα και έγιναν 6 συλλήψεις, κυρίως για κλοπές και παράνομη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων.

Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας με έμφαση στην πρόληψη

Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικιστικές περιοχές των δήμων Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας και είχαν ως αντικειμενικό σκοπό την αποτροπή αδικημάτων και τη βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

ελέγχθηκαν 17 άτομα,

άτομα, προσήχθησαν 9 ,

, συνελήφθησαν 6 άτομα.

Συγκεκριμένα, οι συλλήψεις αφορούν υποθέσεις κλοπής (3 άτομα) και παράνομης παροχής/κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας (3 άτομα). Επίσης, στο πλαίσιο της επιχείρησης βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τοπικές επιπτώσεις και σημασία για τους κατοίκους

Η παρουσία πολλαπλών δυνάμεων σε οικισμούς της περιοχής έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα, καθώς οι γειτονιές που ελέγχθηκαν αναφέρουν προβλήματα μικροεγκληματικότητας και διαταραχών κοινής ησυχίας. Η απομάκρυνση δραστών που εμπλέκονται σε κλοπές και η αντιμετώπιση παράνομων συνδέσεων ρεύματος μειώνουν τους κινδύνους για την ασφάλεια και τις υποδομές των τοπικών κοινοτήτων.

Η βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για συνέχιση των τροχονομικών ελέγχων, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Σε περιπτώσεις υποψίας παράνομης δραστηριότητας, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Για θέματα που αφορούν παράνομες συνδέσεις ρεύματος ή φθορές σε δίκτυα, συνιστάται ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών παροχής ενέργειας παράλληλα με την αστυνομία.

Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τον Κ.Ο.Κ. για αποφυγή προστίμων και κινδύνων για την οδική ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι οι αρχές αναφέρουν πως οι σχετικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αυξημένη ένταση και ενδιαφέρον σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στοχεύοντας στη συστηματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στη διασφάλιση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Δράση Αριθμός Άτομα που ελέγχθηκαν 17 Προσαγωγές 9 Συλλήψεις 6 Παράβασεις Κ.Ο.Κ. 6

Η συνέχιση των ελέγχων και η συνεργασία πολιτών-αστυνομίας θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για τη διατήρηση της ασφάλειας στην Κορινθία. Οι τοπικές υπηρεσίες καλούνται να διατηρήσουν τον ρυθμό των επιχειρήσεων, ενώ οι δημότες να παραμείνουν ενημερωμένοι και συνεργάσιμοι.