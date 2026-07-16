Επιμελητήριο Κορινθίας τιμά τον Σταύρο Δήμα σε εκδήλωση στο Λουτράκι

Το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργανώνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου εκδήλωση προς τιμήν του Σταύρου Δήμα στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, σε μια βραδιά που αναμένεται να προσελκύσει πολιτικές και τοπικές προσωπικότητες.

Τιμή προς πολιτική προσωπικότητα της Κορινθίας

Το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργανώνει, την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου, εκδήλωση αφιερωμένη στον Σταύρο Δήμα, έναν πολιτικό με μακρά δημόσια διαδρομή και άμεσες συνδέσεις με την Κορινθία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο στο Λουτράκι και αναμένεται να συγκεντρώσει πρόσωπα από τον πολιτικό, αυτοδιοικητικό και επιχειρηματικό χώρο.

Ο Σταύρος Δήμας, 85 ετών, υπηρέτησε ως βουλευτής Κορινθίας από το 1977 και για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ενώ διετέλεσε υπουργός σε κυβερνήσεις των Κωνσταντίνων Καραμανλή και Μητσοτάκη. Στην ευρωπαϊκή του διαδρομή εντάσσεται και η θητεία του ως Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από πρόταση του Κώστα Καραμανλή. Επιπλέον, υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου και διετέλεσε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επί προεδρίας Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με τη διοργάνωση, η βραδιά τιμής αναμένεται να έχει ευρεία απήχηση και δεν αποκλείεται να τιμήσει την εκδήλωση με την παρουσία του και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόθεση αυτή υπογραμμίζει τη βαρύτητα της πρωτοβουλίας για την τοπική κοινότητα και τη σύνδεση της πολιτικής μνήμης με τη δημόσια σφαίρα της Κορινθίας.

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Μια τέτοια τιμητική εκδήλωση έχει διπλό ενδιαφέρον για την περιοχή: αφενός αναδεικνύει την ιστορική συμβολή ενός πολιτικού προσώπου με ρίζες στην Κορινθία· αφετέρου λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για τους τοπικούς παράγοντες, τους επιχειρηματίες και τους φορείς που παρακολουθούν την πολιτική και οικονομική καθημερινότητα του νομού.

Η εκδήλωση γίνεται στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο στο Λουτράκι.

Η ημερομηνία είναι η Δευτέρα 20 Ιουλίου, ώρα έναρξης 20:00 (σύμφωνα με τη δημοσίευση).

Διοργανωτής είναι το Επιμελητήριο Κορινθίας.

Η αναγνώριση της δημόσιας διαδρομής ενός κορινθίου πολιτικού αποτελεί για πολλούς κάτοικους αφορμή να αναστοχαστούν την τοπική πολιτική ιστορία και να γνωρίσουν καλύτερα τα σημεία τομής μεταξύ τοπικής και εθνικής πολιτικής. Παράλληλα, μια εκδήλωση τέτοιου βεληνεκούς μπορεί να έχει άμεσο πρακτικό αντίκτυπο στην περιοχή, καθώς προσελκύει επισκέπτες και ενισχύει τη δραστηριότητα σε τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες φιλοξενίας.

Περιεχόμενο και προσδοκίες

Η βραδιά προορίζεται να αναδείξει την πορεία και τη συνεισφορά του Σταύρου Δήμα, με ομιλίες και παρεμβάσεις από προσωπικότητες που έχουν συνεργαστεί μαζί του ή γνωρίζουν το έργο του. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι με γνώση της σχετικής πρωτοβουλίας, μια τέτοια τιμή αποτελεί ευκαιρία να συναντηθούν παλαιότεροι και νεότεροι, ώστε να αναδειχθούν «τα σημαντικά κεφάλαια της πολιτικής ιστορίας του τόπου».

Για τους κατοίκους της Κορινθίας και ειδικά του Λουτρακίου, η εκδήλωση αναμένεται να είναι ένα από τα κεντρικά πολιτιστικά-πολιτικά γεγονότα της εβδομάδας και θα ενδιαφέρει όσους παρακολουθούν τις τοπικές εξελίξεις, την αυτοδιοίκηση και τις σχέσεις μεταξύ πολιτικής και επιχειρηματικού κόσμου.

Στοιχείο Πληροφορία Διοργανωτής Επιμελητήριο Κορινθίας Ημερομηνία Δευτέρα 20 Ιουλίου Τόπος Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο, Λουτράκι Τιμάμενος Σταύρος Δήμας (85 ετών)

Η ανταπόκριση του κοινού και οι παρουσίες στην εκδήλωση θα καταστήσουν σαφές το εύρος της τοπικής και εθνικής αναγνώρισης του τιμωμένου προσώπου. Η δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης από τοπικά μέσα θα καταγράψει την εξέλιξη και τις δηλώσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της βραδιάς.