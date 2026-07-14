Επιχειρήσεις ασφαλείας σε Κορινθία, Αργολίδα και Μεσσηνία: συλλήψεις και βεβαιώσεις παραβάσεων

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων σε κοινότητες της Περιφέρειας, αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε συνολικά συλλήψεις και βεβαιώσεις παραβάσεων, με έμφαση σε κλοπές ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις οδικής κυκλοφορίας.

Ενίσχυση της αστυνόμευσης και ελέγχοι σε τοπικές κοινωνίες

Στο πλαίσιο προληπτικών και κατασταλτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 13 Ιουλίου 2026 στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές των δήμων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων, Κορινθίων, Καλαμάτας και Μεσσήνης. Οι δράσεις οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν από υφιστάμενες Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας.

Στην περιοχή της Κορινθίας οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων σημειώθηκαν έλεγχοι, προσαγωγές και συλλήψεις που αφορούν κυρίως κλοπές ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιφέρεια Ελεγχθέντες Προσαχθέντες Συλληφθέντες Κύρια αδικήματα Αργολίδα 29 8 5 κλοπή ηλεκτρ. ενέργειας, παράβαση Υγειονομικού Κανονισμού, στέρηση δελτίου ταυτότητας, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου Κορινθία 22 6 6 κλοπή ηλεκτρ. ενέργειας, παράβαση νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος Μεσσηνία 28 6 4 κλοπή ηλεκτρ. ενέργειας

Επιπλέον, κατά τις επιχειρήσεις βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: 7 στην Κορινθία και 4 στη Μεσσηνία. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν ότι οι αστυνομικοί έλεγχοι δεν περιορίστηκαν μόνο σε αδικήματα σχετικά με παροχές ρεύματος αλλά περιελάμβαναν και κυκλοφοριακούς ελέγχους, που σχετίζονται με την καθημερινή ασφάλεια στους δρόμους.

Τι σημαίνουν οι επιχειρήσεις για την Κορινθία

Οι παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο έχουν πολλαπλές επιπτώσεις: από τη μια πλευρά στοχεύουν στη μείωση δυσλειτουργιών στο δίκτυο παροχής ενέργειας και σε πρακτικές που επιβαρύνουν οικονομικά τις τοπικές κοινότητες. Από την άλλη, οι έλεγχοι οδικής κυκλοφορίας και οι βεβαιώσεις παραβάσεων συμβάλλουν στη δημόσια ασφάλεια και στην ευαισθητοποίηση των οδηγών.

Κεντρικό αντικείμενο: κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας — εμφανίζεται ως επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στις τρεις περιφέρειες.

— εμφανίζεται ως επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στις τρεις περιφέρειες. Αστυνομική παρουσία: αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες από τις Διευθύνσεις Αργολίδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας.

Συνολικός αντίκτυπος: συλλήψεις, προσαγωγές και βεβαιώσεις που αφορούν τόσο ποινικά όσο και διοικητικά αδικήματα.

Για τους κατοίκους της Κορινθίας σημασία έχει η ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες της παράνομης σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, που μπορεί να επιφέρει νομικές κυρώσεις και κινδύνους για την ασφάλεια. Επίσης, οι έλεγχοι κυκλοφορίας υπενθυμίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων στο οδικό δίκτυο.

Οι αρμόδιες Αρχές δεν ανακοίνωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις μελλοντικές κινήσεις τους, ωστόσο οι τοπικές υπηρεσίες πρόκειται να συνεχίσουν δράσεις προληπτικού και κατασταλτικού χαρακτήρα για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.