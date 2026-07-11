Κόρινθος: Παρουσίαση έρευνας για την ανάπτυξη του εμπορίου στην Αρχαία Κόρινθο

Η ΕΣΕΕ και το ΙΝΕΜΥ παρουσιάζουν ειδική έρευνα για τις δυνατότητες εμπορικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Αρχαία Κόρινθο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Έρευνα και δημόσιος διάλογος για την τοπική επιχειρηματικότητα

Η τοπική κοινωνία της Κορίνθου καλείται να παρακολουθήσει και να συζητήσει τα συμπεράσματα μιας νέας μελέτης που επικεντρώνεται στις προοπτικές ανάπτυξης του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) μέσω του ερευνητικού της βραχίονα, του ΙΝΕΜΥ, και στοχεύει στην τεκμηρίωση προτάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας και να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επαγγελματικών φορέων. Η συζήτηση προβάλλει ως κρίσιμη για την κατεύθυνση πολιτικών που επηρεάζουν την απασχόληση, την τοπική οικονομία και την ποιότητα υπηρεσιών για κατοίκους και επισκέπτες.

Ημερομηνία: Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 Ώρα: 20:00

20:00 Τόπος: Αίθριο Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου

Αίθριο Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου Διοργάνωση: ΕΣΕΕ - ΙΝΕΜΥ σε συνεργασία με τοπικούς επαγγελματίες

Η έρευνα φιλοδοξεί να αναδείξει τόσο τις δυνατότητες ανάπτυξης όσο και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις. Η έμφαση στην τεκμηρίωση υποδηλώνει ότι οι προτάσεις που θα προκύψουν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για προγράμματα στήριξης, αναβάθμισης υποδομών και προβολής της περιοχής.

«Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στην Αρχαία Κόρινθο»

Για τους κατοίκους της Κορίνθου, τα θέματα που αναμένεται να τεθούν αφορούν άμεσα την τοπική αγορά: προώθηση τοπικών προϊόντων, βελτίωση υποδομών επισκεψιμότητας, ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων και σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η παρουσία εκπροσώπων φορέων και επαγγελματιών δημιουργεί ευκαιρία ώστε οι τοπικές ανάγκες να αποτυπωθούν στα συμπεράσματα.

Στοιχείο Περιγραφή Οργανωτής ΕΣΕΕ / ΙΝΕΜΥ Θέμα Προοπτικές ανάπτυξης εμπορίου & επιχειρηματικότητας Τοποθεσία Αρχαία Κόρινθος, Αίθριο Αρχαιολογικού Μουσείου Ημερομηνία & ώρα 13/07/2026, 20:00

Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι παραγωγικοί φορείς έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα ευρήματα για την κατάρτιση στοχευμένων πολιτικών. Σημαντικό θα είναι να διασφαλιστεί ότι οι προτάσεις θα προχωρήσουν από το στάδιο της παρουσίασης στην εφαρμογή, με σαφές πλαίσιο δράσεων και χρηματοδοτικούς πόρους.

Η συμμετοχή της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας στην εκδήλωση και οι επαφές με φορείς της ΕΣΕΕ μπορούν να συμβάλουν στην εικόνα της Αρχαίας Κορίνθου ως τουριστικού και εμπορικού προορισμού με αναπτυξιακό πρόγραμμα. Η συζήτηση που θα ακολουθήσει μπορεί να καθορίσει βήματα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, που έχουν πρακτικές συνέπειες στην εργασία και την καθημερινότητα των κατοίκων.