Επίσκεψη της υπουργού Παιδείας σε σχολεία Κορινθίας και Αρκαδίας — έμφαση σε μέτρα και δίκτυα

Η υπουργός Παιδείας περιόδευσε σχολικές μονάδες σε Κόρινθο και Τρίπολη, ενημερώθηκε για την εφαρμογή των μέτρων κατά του κορωνοϊού, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα εργαστήρια δεξιοτήτων και τις μόνιμες προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή.

Περιοδεία σε σχολεία της Κορινθίας και της Αρκαδίας

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχολικές μονάδες της Κορινθίας και της Αρκαδίας, σε μια σειρά συναντήσεων με εκπαιδευτικούς και μαθητές στην Κόρινθο και στην Τρίπολη. Στόχος των επισκέψεων ήταν η επιτόπια αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων προστασίας έναντι του κορωνοϊού, καθώς και της λειτουργίας νέων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.

Στην Κόρινθο επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο, το 1ο ΓΕΛ και το Ειδικό Νηπιαγωγείο, συνοδευόμενη από τον δήμαρχο κ. Βασίλη Νανόπουλο, τους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Δημήτρη Ντρίμερη και κ. Δημήτρη Ασβεστόπουλο, καθώς και τη βουλευτή κ. Μαριλένα Σούκουλη. Στην Τρίπολη επισκέφθηκε σχολεία μεταξύ των οποίων το 1ο Γυμνάσιο, το 5ο Νηπιαγωγείο, το 5ο Δημοτικό, το 1ο ΓΕΛ και το Μουσικό Σχολείο, συνοδευόμενη από τον δήμαρχο κ. Κώστα Τζιούμη και τους τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς.

Κατά τις συζητήσεις, η Υπουργός ενημερώθηκε για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και για την εμπειρία των σχολείων στη χρήση της τηλεκπαίδευσης ως εργαλείου εφεδρείας σε περίπτωση ανάγκης. Τόνισε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία παρέχει σημαντική υποστήριξη, αλλά δεν αντικαθιστά τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

«Επισκεφθήκαμε σήμερα σχολεία σε Κορινθία και Αρκαδία, όπου με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε την υποδειγματική τήρηση των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης από τον κορωνοϊό. Σε αυτό έχουν συμβάλει όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικοί, στελέχη εκπαίδευσης, μαθητές, γονείς.»

Στις επαφές με τους εκπαιδευτικούς συζητήθηκαν επίσης:

η πιλοτική εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων σε σχολική μονάδα της περιοχής,

σε σχολική μονάδα της περιοχής, οι μόνιμοι διορισμοί που πραγματοποιήθηκαν στην Ειδική Αγωγή για πρώτη φορά φέτος,

για πρώτη φορά φέτος, η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αναβάθμιση των σχολικών δικτύων (internet).

Η επίσκεψη ανέδειξε πρακτικά ζητήματα που απασχολούν καθημερινά γονείς και εκπαιδευτικούς: την τήρηση των μέτρων υγιεινής στα σχολεία, τη δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην τηλεκπαίδευση όταν χρειαστεί, καθώς και τις ανάγκες για σταθερό και γρήγορο διασυνδεδεμένο δίκτυο στις σχολικές μονάδες για την υποστήριξη ψηφιακών εργαλείων.

Παρακάτω ένα συνοπτικό πίνακας των βασικών σταθμών της περιοδείας:

Περιοχή Σχολεία (ενδεικτικά) Συνοδεία Κόρινθος 1ο Γυμνάσιο, 1ο ΓΕΛ, Ειδικό Νηπιαγωγείο Δήμαρχος Β. Νανόπουλος, Διευθυντές Εκπαίδευσης, βουλευτής Τρίπολη 1ο Γυμνάσιο, 5ο Νηπιαγωγείο, 5ο Δημοτικό, 1ο ΓΕΛ, Μουσικό Σχολείο Δήμαρχος Κ. Τζιούμης, Διευθυντές Εκπαίδευσης

Για τους κατοίκους της Κορινθίας σημασία έχουν οι διασφαλίσεις που αναφέρθηκαν: η διατήρηση της διά ζώσης διδασκαλίας όπου αυτό είναι εφικτό, η ετοιμότητα για τηλεκπαίδευση και η ενίσχυση των υποδομών δικτύωσης. Οι τοπικές σχολικές κοινότητες παρακολουθούν πλέον την εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών, καθώς και όποια επόμενα βήματα για μόνιμους διορισμούς και τεχνολογική αναβάθμιση των σχολείων.