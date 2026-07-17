Κόρινθος: Ποια οφέλη φέρνει στην τοπική αγορά η επισκεψιμότητα της Αρχαίας Κορίνθου;

Παρά την επισκεψιμότητα πάνω από <strong>250.000</strong> επισκέπτες το 2025, έρευνα του ΙΝΕΜΥ–ΕΣΕΕ εντοπίζει κενά υποδομών και περιορισμένη ωφέλεια για τις τοπικές επιχειρήσεις, προτείνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις.

Υψηλή κίνηση, περιορισμένο όφελος

Με περισσότερους από 250.000 επισκέπτες στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου το 2025, η περιοχή εμφανίζει σημαντική τουριστική κίνηση. Ωστόσο, ποιοτική μελέτη του Ινστιτούτου Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ, που διενεργήθηκε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αρχαίας Κορίνθου, δείχνει ότι η τοπική οικονομία δεν αποκομίζει τα προσδοκώμενα οφέλη από αυτήν τη ροή επισκεπτών.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις (Focus Group) με κατοίκους και επαγγελματίες, επισημαίνει ότι το επικρατούν μοντέλο του ολιγόωρου και διερχόμενου τουρισμού μειώνει τη διάρκεια παραμονής και, κατ’ επέκταση, τη δαπάνη των επισκεπτών στην αγορά της πόλης.

Βασικά προβλήματα υποδομών και υπηρεσιών

Στα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται συγκαταλέγονται η ανεπαρκής συγκοινωνιακή σύνδεση, η ελλιπής σήμανση, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η περιορισμένη προσβασιμότητα και οι αδύναμες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για κατοίκους και επισκέπτες. Επιπλέον, σημειώνονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση κρίσιμων έργων που επηρεάζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Ολιγόωρη μορφή επίσκεψης μειώνει την τοπική δαπάνη.

Έλλειψη ενιαίας ταυτότητας και συνδεσιμότητας με το περιβάλλον και τα προϊόντα.

Αναγκαία η συνεργασία φορέων και επιχειρήσεων για στοχευμένες παρεμβάσεις.

«η πρόκληση για την Αρχαία Κόρινθο δεν είναι να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, αλλά να μετατρέψει την ήδη υψηλή επισκεψιμότητα σε ουσιαστική, βιώσιμη ανάπτυξη για την τοπική οικονομία και κοινωνία.»

Προτάσεις για αξιοποίηση της κίνησης

Με βάση τα συμπεράσματα, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει:

την αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για προβολή και ενημέρωση, τη δημιουργία θεματικών πολιτιστικών και περιπατητικών διαδρομών, την ενίσχυση του βιωματικού και εγχώριου τουρισμού, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Δείκτης Σημείο Επισκέπτες 2025 250.000+ Κύρια ελλείμματα Σύνδεση, σήμανση, στάθμευση, προσβασιμότητα

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Κορινθίας, η μετάβαση από τον «διερχόμενο» στον «παραμένοντα» επισκέπτη σημαίνει αύξηση της ζήτησης τοπικών υπηρεσιών, μεγαλύτερη απασχόληση και ενίσχυση μικροεπιχειρήσεων (καφέ, εστίαση, καταστήματα τοπικών προϊόντων). Η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων απαιτεί συντονισμό μεταξύ δήμου, αρχαιολογικής υπηρεσίας, επαγγελματικών φορέων και περιφέρειας, καθώς και στοχευμένες χρηματοδοτήσεις για υποδομές και ψηφιακή προβολή.

Η πρόκληση παραμένει πρακτική: όχι μόνο να φέρουμε επισκέπτες στην Αρχαία Κόρινθο, αλλά να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε η παρουσία τους να αποτυπώνεται με μετρήσιμα οφέλη στην τοπική κοινωνία και οικονομία.