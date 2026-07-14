Ξεκινά η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του ΓΝ Κορίνθου με πρώτες εξορμήσεις στο Κιάτο και Ξυλόκαστρο

Η Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου θέτει σε λειτουργία διεπιστημονική κινητή μονάδα για την ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Κορινθία, με προγραμματισμένες επισκέψεις σε Κιάτο και, εφόσον ολοκληρωθεί ο συντονισμός, Ξυλόκαστρο.

Νέα δομή για την πρόσβαση στην ψυχική υγεία στην Κορινθία

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, μια πρωτοβουλία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλίκων που στοχεύει στην ενίσχυση της δημόσιας ψυχικής φροντίδας στην περιφέρεια. Η μονάδα θα εξυπηρετεί κυρίως πολίτες με δυσκολίες μετακίνησης και κατοίκους απομακρυσμένων κοινοτήτων του νομού.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη εξόρμηση της διεπιστημονικής ομάδας θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, με επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Κιάτου στις 09:00. Προβλέπεται επίσης επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου στις 11:00, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες συντονισμού.

Στελέχωση και υπηρεσίες

Η Κινητή Μονάδα θα λειτουργεί με ομάδα που περιλαμβάνει ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και νοσηλευτή. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως περιγράφονται από την κλινική, είναι στοχευμένες στην αξιολόγηση και παρακολούθηση ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας και στην έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση.

Αξιολόγηση και παρακολούθηση περιπτώσεων ψυχικής υγείας

Έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση και συνέχεια φροντίδας μετά τη νοσηλεία

Υποστήριξη οικογενειών και συνεργασία με Κέντρα Υγείας και τοπικούς φορείς

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες

Η λειτουργία της μονάδας αναμένεται να διευκολύνει κατοίκους της υπαίθρου και ηλικιωμένους που δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν στο νοσοκομείο. Επιπλέον, η συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία μπορεί να βελτιώσει τη διασύνδεση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας στην περιοχή.

Ημερομηνία Τοποθεσία Ώρα 15/07/2026 Κέντρο Υγείας Κιάτου 09:00 15/07/2026 Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου (προαιρετικά) 11:00

Η Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων του ΓΝ Κορίνθου δηλώνει ότι η Κινητή Μονάδα εντάσσεται στις δράσεις για την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται για υπηρεσίες της μονάδας μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ή τα τοπικά Κέντρα Υγείας για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία προσέλευσης.