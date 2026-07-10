Άμεση αντίδραση στο Κιάτο μετά την ανατροπή σκάφους — δύο διασώθηκαν

Σκάφος αναψυχής ανατράπηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμένα Κιάτου. Οι δύο επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν χωρίς σοβαρά τραύματα χάρη στην άμεση επέμβαση σκαφών που έσπευσαν από την περιοχή.

Άμεση παρέμβαση και ασφαλής μεταφορά στην ακτή

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμένα Κιάτου, όταν σκάφος αναψυχής ανατράπηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής και ιδιωτικά σκάφη της περιοχής, που ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνέβαλαν στη διάσωση των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό, το ανατραπέν σκάφος φέρει σημαία Πολωνίας και ήταν άνευ μηχανής πρόωσης. Οι δύο ημεδαποί επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην ακτή. Το ίδιο το σκάφος οδηγήθηκε επίσης στην ακτή για έλεγχο.

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Κιάτου για περιστατικό ανατροπής σκάφους αναψυχής, σημαίας Πολωνίας άνευ μηχανής πρόωσης, με δύο ημεδαπούς επιβαίνοντες».

Στο σημείο μετέβησαν το ταχύπλοο σκάφος «ΠΑΣΧΝΑ 82» Τ.Ρ. 1687-Α’ και το ιδιωτικό σκάφος «ΤΖΑΚΦΡΟΥΤ» Σ.Κ. 688-Δ’, με επιβαίνοντα στέλεχος της Λιμενικής Αρχής. Η συνεργασία των σκαφών αυτών με το αρμόδιο προσωπικό ήταν καθοριστική για τη γρήγορη περισυλλογή των επιβαινόντων.

Το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου επέβαλε την απαγόρευση απόπλου του ανατραπέντος σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαίωσης αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της ανατροπής και να διαπιστωθεί η στάθμη επικινδυνότητας για μελλοντική χρήση.

Για τους κατοίκους και τους χρήστες της θαλάσσιας ζώνης του Κιάτου, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά τη θάλασσα, ειδικά όταν πρόκειται για σκάφη χωρίς πρόωση. Οι τοπικές αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες για την αιτία της ανατροπής να τις καταθέσει στο Λιμεναρχείο, ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα.

Τοποθεσία: δυτικά του λιμένα Κιάτου

δυτικά του λιμένα Κιάτου Επιβαίνοντες: δύο ημεδαποί, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς

δύο ημεδαποί, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς Σκάφη που επενέβησαν: «ΠΑΣΧΝΑ 82» και «ΤΖΑΚΦΡΟΥΤ»

«ΠΑΣΧΝΑ 82» και «ΤΖΑΚΦΡΟΥΤ» Μέτρο: απαγόρευση απόπλου μέχρι βεβαίωση αξιοπλοΐας

Στοιχείο Τιμή Σημαία σκάφους Πολωνίας Μηχανή πρόωσης Ανευ Αριθμός επιβαινόντων 2 Επεμβαίνοντα σκάφη «ΠΑΣΧΝΑ 82» Τ.Ρ. 1687-Α’, «ΤΖΑΚΦΡΟΥΤ» Σ.Κ. 688-Δ’

Η τοπική κοινωνία του Κιάτου παρακολουθεί την εξέλιξη της έρευνας από το Λιμεναρχείο Κορίνθου. Οποιαδήποτε νεότερα στοιχεία για τα αίτια της ανατροπής και για την κατάσταση του σκάφους θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.