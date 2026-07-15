Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κορινθία την Τετάρτη 15 Ιουλίου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει προειδοποίηση για κατηγορία κινδύνου 3 σε Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία. Συστάσεις και μέτρα αυτοπροστασίας για τους κατοίκους.

Προειδοποίηση για την Π.Ε. Κορινθίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει ότι για την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου όσον αφορά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (κατηγορία κινδύνου 3). Η ίδια εκτίμηση αφορά επίσης τις Π.Ε. Αργολίδας και Λακωνίας.

Η προειδοποίηση βασίζεται στον Εθνικό Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και απευθύνεται σε κατοίκους, επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα και επισκέπτες της περιοχής. Η Γενική Γραμματεία συστήνει αυξημένη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά εξ αμελείας.

Τι πρέπει να αποφύγουν οι πολίτες

Κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού.

Χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα ή συγκολλητικές συσκευές.

Χρήση υπαίθριων ψησταριών σε δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις.

Ρίψη αναμμένων τσιγάρων ή άλλων στοιχείων φωτιάς στην ύπαιθρο.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς σε δάση και σε εκτάσεις με φυσική βλάστηση.

Πρακτικά μέτρα αυτοπροστασίας

Οι κάτοικοι της Κορινθίας μπορούν να λάβουν απλά αλλά ουσιαστικά μέτρα για να μειώσουν τον κίνδυνο και να προστατεύσουν οικογένειες και περιουσίες:

Καθαρισμός χώρων γύρω από κατοικίες και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών.

Διατήρηση εναλλακτικών οδών διαφυγής και ενημέρωση όλων των μελών της οικογένειας για σχέδιο εκκένωσης.

Έλεγχος και προετοιμασία πυροσβεστήρα ή άλλου εξοπλισμού πυρόσβεσης, αν υπάρχει.

Παρακολούθηση τοπικών ανακοινώσεων και έγκαιρη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Που θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Για επίσημες οδηγίες και αναλυτικό υλικό αυτοπροστασίας οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: civilprotection.gov.gr. Εκεί αναρτώνται οι χάρτες πρόβλεψης κινδύνου και πρόσθετες οδηγίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Περιφερειακή Ενότητα Κατηγορία Κινδύνου Αργολίδα 3 Κορινθία 3 Λακωνία 3

Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Οι πολίτες παρακαλούνται να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ένδειξη πυρκαγιάς στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να περιοριστούν οι πιθανές συνέπειες για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον της Κορινθίας.