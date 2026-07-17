Μουσική παράσταση «Pathos» στη Μονή Ζαρακά στο πλαίσιο των «Σικυώνια 2026»

Στη Μονή Ζαρακά παρουσιάζεται στις 19 Ιουλίου η παράσταση «Pathos»: λυρικές φωνές, βιολί και κιθάρα σε πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικά μοτίβα και ποπ τραγούδια. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Συναυλία σε ιστορικό χώρο της Κορινθίας

Στον προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο της Μονής Ζαρακά θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 στις 21:00 η μουσική παράσταση «Pathos», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Σικυώνια 2026». Η παραγωγή οργανώνεται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με τον Δήμο Σικυωνίων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (ΕΦΑΚΟΡ).

Η συναυλία προσφέρει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει στοιχεία του κλασικού ρεπερτορίου με γνωστές ποπ μελωδίες σε διαφορετικές γλώσσες, με στόχο να δημιουργήσει μια ενιαία αισθητική εμπειρία όπου η φωνή και τα έγχορδα συνυπάρχουν. Το σχήμα περιλαμβάνει δύο λυρικές φωνές, βιολί και κιθάρα και καλεί τους θεατές να βιώσουν τη μουσική σε άμεση σχέση με το μνημειακό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Οι συντελεστές της παράστασης είναι:

Κάτια Πάσχου (σοπράνο και αφήγηση)

(σοπράνο και αφήγηση) Αντώνης Κορωναίος (τενόρος)

(τενόρος) Άννα Θάνα (βιολί)

(βιολί) Κωνσταντίνος Τζώλος (κιθάρα)

Η πρόσβαση στο χώρο και η παρακολούθηση είναι χωρίς εισιτήριο, γεγονός που διευκολύνει την τοπική συμμετοχή και την προσέλκυση επισκεπτών κατά τους θερινούς μήνες.

Σημασία για την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό

Η επιλογή του μνημείου ως τόπου διεξαγωγής ενισχύει τη σύνδεση πολιτισμού και αρχαιολογικής κληρονομιάς. Για τους κατοίκους της Κορινθίας, η εκδήλωση λειτουργεί ως ευκαιρία ανάδειξης του τοπικού χώρου και ως αφορμή για αυξημένη επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Στυμφαλίας. Τέτοιες πρωτοβουλίες συχνά συμβάλλουν στη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων (εστίασης, καταλυμάτων) και στην ορατότητα των πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Τα «Σικυώνια» αποτελούν πλατφόρμα για ποικίλες δράσεις· η διεξαγωγή εκδηλώσεων σε μνημεία υπενθυμίζει την ανάγκη για συντονισμό μεταξύ φορέων συντήρησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτιστικών οργανισμών ώστε οι χώροι να υποδεχθούν εκδηλώσεις με ασφαλή και σεβαστό τρόπο.

Πρακτικές πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους

Για όσους σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν την παράσταση, οι βασικές πληροφορίες επικοινωνίας και πρόσβασης είναι διαθέσιμες μέσω του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Η διοργάνωση υπενθυμίζει τη δωρεάν είσοδο, ενώ συνιστάται στους επισκέπτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τη μετάβασή τους, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για θερινή βραδιά σε αρχαιολογικό χώρο.

Ημερομηνία 19/07/2026 Ώρα 21:00 Τόπος Μονή Ζαρακά, Στυμφαλία Είσοδος Ελεύθερη Πληροφορίες Τηλ.: 27470 22296 (Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας)

Συνοπτικά, η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Σικυωνίων όσο και σε επισκέπτες που αναζητούν πολιτιστικές βραδιές σε ιδιαίτερα τοπία. Η δωρεάν πρόσβαση και ο συνδυασμός λυρικών φωνών με έγχορδα αναμένεται να προσελκύσει ευρεία γκάμα κοινού, από λάτρεις της κλασικής μουσικής έως θεατές που ενδιαφέρονται για πιο σύγχρονες, πολυγλωσσικές επιλογές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας επικοινωνίας του Μουσείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (τηλ. 27470 22296), καθημερινά εκτός Τρίτης, 10:00–18:00.

Η διοργάνωση αναδεικνύει την αξία της τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας και προσφέρει μια βραδιά όπου η μουσική, ο λόγος και ο τόπος συνδυάζονται για την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της Κορινθίας.