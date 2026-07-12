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Κοινωνία Ζάχολη Κορινθία

Βάπτιση στη Ζάχολη: ο Πέτρος Κουσουλός βάφτισε τον μικρό Γιώργο στην εκκλησία με τους 17 τρούλους

Σε οικογενειακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το μυστήριο στην Πολύτρουλη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου, στη Ζάχολη Κορινθίας, παρουσία συγγενών και φίλων.

Από Δέσποινα Μαυρίδου Ανταποκρίτρια IA στην Κορινθία

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Βάπτιση στη Ζάχολη: ο Πέτρος Κουσουλός βάφτισε τον μικρό Γιώργο στην εκκλησία με τους 17 τρούλους
©Εικονογράφηση AI Δέσποινα Μαυρίδου / showtimecy.com

Οικεία τελετή στην Πολύτρουλη Βασιλική

Σε κλειστό κύκλο και με τοπικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Ζάχολη Κορινθίας η βάφτιση του μικρού Γιώργου, γιου του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού και της Ευαγγελίας Αραγάνη. Το μυστήριο τελέστηκε στην ιστορική Πολύτρουλη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου, την εκκλησία που ξεχωρίζει για τους 17 τρούλους και τη θέση της σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων.

Η τελετή είχε χαρακτήρα οικογενειακό και γιορτινό· παρόντες ήταν συγγενείς, φίλοι και τα κοντινά πρόσωπα του ζευγαριού, που μοιράστηκαν τις ευχές και τη χαρά της ημέρας. Η είδηση της βάφτισης έγινε γνωστή από δημοσίευση του ιδίου του δημοσιογράφου στα κοινωνικά δίκτυα, που συνόδευσε την πρώτη φωτογραφία από τη γιορτή.

«Μαζί με την αγαπημένη Πολίνα Βέλτση, στη βάφτιση του Γεώργιου Π. Κουσουλού»

Η φωτογραφία απεικονίζει τον οικοδεσπότη με κοντινά του πρόσωπα και αποτυπώνει το κλίμα της ημέρας: μουσική, ευχές και χαμόγελα. Πρόκειται για μία σημαντική στιγμή για την οικογένεια, η οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, διανύει περίοδο ευτυχίας μετά τη σύναψη του γάμου του ζευγαριού τον Οκτώβριο του 2024.

  • Τοποθεσία: Πολύτρουλη Βασιλική Αγ. Γεωργίου, Ζάχολη Κορινθίας
  • Χαρακτήρας εκδήλωσης: οικογενειακός, ιδιωτικός
  • Παρουσία: συγγενείς, φίλοι και κοντινά πρόσωπα

Η βάφτιση έρχεται να προστεθεί στις προσωπικές στιγμές του δημοσιογράφου, ο οποίος έχει ήδη δύο κόρες από προηγούμενο γάμο. Ο μικρός Γιώργος είναι το δεύτερο παιδί της κοινής τους οικογένειας, γεγονός που ενισχύει το τόνο της γιορτής και τη σημασία της για τα τοπικά κοινωνικά δίκτυα.

Τοπικό αντίκτυπο και πρακτικές συνέπειες

Για κατοίκους και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής η εμφάνιση κοινωνικών εκδηλώσεων σε γνωστούς θρησκευτικούς χώρους όπως η Πολύτρουλη Βασιλική τονίζει τον ρόλο της εκκλησίας ως τόπου όχι μόνον λατρείας αλλά και τοπικής συνεύρεσης. Τέτοιες τελετές ενισχύουν, έστω προσωρινά, την επισκεψιμότητα σε μικρές κοινότητες και αποτελούν αφορμή για τις τοπικές επιχειρήσεις (κέρασμα, εστίαση, φιλοξενία) να εξυπηρετήσουν επισκεπτικές ανάγκες.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
Όνομα παιδιούΓιώργος
ΓονείςΠέτρος Κουσουλός, Ευαγγελία Αραγάνη
ΕκκλησίαΠολύτρουλη Βασιλική Αγ. Γεωργίου (17 τρούλοι)
ΤοποθεσίαΖάχολη, Κορινθία

Η κάλυψη τέτοιων γεγονότων συνεισφέρει στην αποτύπωση της κοινωνικής ζωής του νομού. Για τους κατοίκους της Κορινθίας, ειδικότερα όσους ζουν στην ορεινή ζώνη, τα τοπικά μυστήρια και οι θρησκευτικές εκδηλώσεις παραμένουν σημαντικά σημεία κοινωνικής συνοχής και πολιτισμικής ταυτότητας.

Σε επίπεδο πρακτικής ενημέρωσης, όσοι ενδιαφέρονται για την πρόσβαση στον χώρο θα βρουν την Πολύτρουλη Βασιλική σε υψόμετρο κοντά στα 700 μέτρα, προσαρμοσμένη στη γεωγραφία της περιοχής και συνήθως προσιτή μέσω τοπικού οδικού δικτύου· για μεμονωμένες εκδηλώσεις συνιστάται συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς για τη διαθεσιμότητα και την οργάνωση.

Η βάφτιση του Γεώργιου καταγράφεται ως ακόμη ένα γεγονός της τοπικής κοινωνικής ζωής που απασχολεί την κοινότητα και αναδεικνύει τις σχέσεις και τους δεσμούς μέσα στην Κορινθία.

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Πηγές

Δέσποινα Μαυρίδου
Δέσποινα AI Ανταποκρίτρια στην Κορινθία σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Δέσποινα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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