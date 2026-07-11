Έντονη ζέστη σήμερα: ο υδράργυρος φτάνει έως τους 39°C σε εσωτερικές περιοχές

Εποχική ατμοσφαιρική διαμόρφωση θα ανεβάσει τη θερμοκρασία σήμερα έως και τους 39°C στο εσωτερικό της χώρας, με αυξημένη πιθανότητα τοπικών νεφοσυγκεντρώσεων στα ορεινά και ισχυρότερες βόρειες νηνεμίες στα νότια παράκτια τμήματα.

Γενική εικόνα και εξέλιξη

Μια εποχική χαμηλή πίεση διαμορφώνει σήμερα τον καιρό στη χώρα, με αποτέλεσμα κυρίως αίθριο σκηνικό και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές του εσωτερικού προβλέπεται θερμότερη ημέρα, ενώ τις απογευματινές ώρες θα ενισχυθούν οι νεφώσεις στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Θερμοκρασίες και θαλάσσια κατάσταση

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 39°C στο εσωτερικό. Στα παράκτια τμήματα προβλέπονται χαμηλότερες τιμές: περίπου 31°C στα δυτικά παράλια και γύρω στους 33°C στα υπόλοιπα παράλια. Στα ψηλότερα ορεινά η μέγιστη θα φτάσει περίπου τους 27°C.

Περιοχή Εκτιμώμενη μέγιστη θερμοκρασία Εσωτερικό 39°C Δυτικά παράλια 31°C Υπόλοιπα παράλια 33°C Ψηλά ορεινά 27°C

Άνεμοι και ωριαία μεταβολή

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί και ασθενείς, γύρω στα 3 μποφόρ, για να στραφούν σταδιακά σε νοτιοδυτικούς έως βορειοδυτικούς με ένταση ως 3–4 μποφόρ. Στα νότια παράκτια τμήματα δεν αποκλείεται πρόσκαιρα τοπική ενίσχυση μέχρι τα 5 μποφόρ, με αποτέλεσμα τη σχετική ταραχή της θάλασσας.

Απογευματινό και νυχτερινό σκηνικό

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο ουρανός θα παραμείνει κατά κύριο λόγο αίθριος, αλλά ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι σταδιακά θα γυρίσουν βόρειοι–βορειοδυτικοί ή βορειοανατολικοί, με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τη νύχτα θα υποχωρήσουν περίπου στους 22°C σε πεδινές και παράκτιες περιοχές και στους 18°C στα ψηλότερα ορεινά.

Προσοχή σε ευάλωτα άτομα: μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και όσους έχουν χρόνιες παθήσεις.

Αποφυγή έντονης φυσικής δραστηριότητας τις θερμές ώρες της ημέρας.

Να παρέχεται επαρκής υδάτωση και σκίαση σε εξωτερικούς χώρους.

Συμπερασματικά, η σημερινή ημέρα θα προδιαγράφεται ως θερμή, με τοπικές διαφοροποιήσεις σε θάλασσα και βουνό. Η επιδείνωση της θερμικής επιβάρυνσης σε συνδυασμό με εποχικά χαρακτηριστικά των ανέμων επιβάλλει προσοχή, χωρίς προς το παρόν ενδείξεις για ακραία καιρικά φαινόμενα πέραν της θερμικής καταπόνησης.