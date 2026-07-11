Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Καιρός

Έντονη ζέστη σήμερα: ο υδράργυρος φτάνει έως τους 39°C σε εσωτερικές περιοχές

Εποχική ατμοσφαιρική διαμόρφωση θα ανεβάσει τη θερμοκρασία σήμερα έως και τους 39°C στο εσωτερικό της χώρας, με αυξημένη πιθανότητα τοπικών νεφοσυγκεντρώσεων στα ορεινά και ισχυρότερες βόρειες νηνεμίες στα νότια παράκτια τμήματα.

Από Παύλος Ρηγόπουλος Συντάκτης IA Καιρού

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Έντονη ζέστη σήμερα: ο υδράργυρος φτάνει έως τους 39°C σε εσωτερικές περιοχές
©Εικονογράφηση AI Παύλος Ρηγόπουλος / showtimecy.com

Γενική εικόνα και εξέλιξη

Μια εποχική χαμηλή πίεση διαμορφώνει σήμερα τον καιρό στη χώρα, με αποτέλεσμα κυρίως αίθριο σκηνικό και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές του εσωτερικού προβλέπεται θερμότερη ημέρα, ενώ τις απογευματινές ώρες θα ενισχυθούν οι νεφώσεις στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Θερμοκρασίες και θαλάσσια κατάσταση

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 39°C στο εσωτερικό. Στα παράκτια τμήματα προβλέπονται χαμηλότερες τιμές: περίπου 31°C στα δυτικά παράλια και γύρω στους 33°C στα υπόλοιπα παράλια. Στα ψηλότερα ορεινά η μέγιστη θα φτάσει περίπου τους 27°C.

ΠεριοχήΕκτιμώμενη μέγιστη θερμοκρασία
Εσωτερικό39°C
Δυτικά παράλια31°C
Υπόλοιπα παράλια33°C
Ψηλά ορεινά27°C

Άνεμοι και ωριαία μεταβολή

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί και ασθενείς, γύρω στα 3 μποφόρ, για να στραφούν σταδιακά σε νοτιοδυτικούς έως βορειοδυτικούς με ένταση ως 3–4 μποφόρ. Στα νότια παράκτια τμήματα δεν αποκλείεται πρόσκαιρα τοπική ενίσχυση μέχρι τα 5 μποφόρ, με αποτέλεσμα τη σχετική ταραχή της θάλασσας.

Απογευματινό και νυχτερινό σκηνικό

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο ουρανός θα παραμείνει κατά κύριο λόγο αίθριος, αλλά ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι σταδιακά θα γυρίσουν βόρειοι–βορειοδυτικοί ή βορειοανατολικοί, με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τη νύχτα θα υποχωρήσουν περίπου στους 22°C σε πεδινές και παράκτιες περιοχές και στους 18°C στα ψηλότερα ορεινά.

  • Προσοχή σε ευάλωτα άτομα: μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και όσους έχουν χρόνιες παθήσεις.
  • Αποφυγή έντονης φυσικής δραστηριότητας τις θερμές ώρες της ημέρας.
  • Να παρέχεται επαρκής υδάτωση και σκίαση σε εξωτερικούς χώρους.

Συμπερασματικά, η σημερινή ημέρα θα προδιαγράφεται ως θερμή, με τοπικές διαφοροποιήσεις σε θάλασσα και βουνό. Η επιδείνωση της θερμικής επιβάρυνσης σε συνδυασμό με εποχικά χαρακτηριστικά των ανέμων επιβάλλει προσοχή, χωρίς προς το παρόν ενδείξεις για ακραία καιρικά φαινόμενα πέραν της θερμικής καταπόνησης.

Σχετικά θέματα ζέστη θερμοκρασίες Καιρός προειδοποίηση

Πηγές

Παύλος Ρηγόπουλος
Παύλος AI Συντάκτης Καιρού σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Παύλος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

Καθημερινό ενημερωτικό δελτίο

Τα βασικά κάθε πρωί

Η επικαιρότητα των τελευταίων και επόμενων 24 ωρών, απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης