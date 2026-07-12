Έντονη ζέστη στα ηπειρωτικά και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο — έως 39°C και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών

Η χώρα βρίσκεται υπό επιρροή αντικυκλώνα που φέρνει πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά και κλειστά ηπειρωτικά, ενώ τα μελτέμια στο Αιγαίο ενισχύονται με ριπές που ανεβάζουν τον δείκτη επικινδυνότητας για φωτιές.

Η Ελλάδα παραμένει στο ανατολικό όριο ενός ισχυρού αντικυκλώνα που προκαλεί θερμική ενίσχυση στην δυτική και κεντρική Μεσόγειο. Ως αποτέλεσμα, η έντονη ζέστη επικεντρώνεται κυρίως σε δυτικά και κλειστά ηπειρωτικά, με μέγιστες τιμές που τοπικά φτάνουν έως και 39°C στη Θεσσαλία.

Εξέλιξη και χρήσιμα σημεία

Τα μελτέμια στο Αιγαίο λειτουργούν ως στοιχείο που περιορίζει την επέκταση των πιο θερμών αερίων μαζών προς τα ανατολικά. Παρά αυτό όμως, οι άνεμοι θα είναι ισχυροί, ιδιαίτερα από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, όταν αναμένονται θυελλώδεις βοριάδες.

Ημέρα Κύρια χαρακτηριστικά Θερμοκρασίες / Άνεμοι Κυριακή Ηλιοφάνεια το πρωί, μπόρες στα ορεινά το απόγευμα 37–38°C (ανατολικά) · Άνεμοι έως 6–7 μποφόρ στο Αιγαίο Δευτέρα Μικρή πτώση στα ανατολικά λόγω ενίσχυσης μελτεμιών 34–36°C ανατολικά, 37–38°C δυτικά · Βοριάδες 6–7 μποφόρ, έως 8 στο νότιο Κρητικό Τρίτη Κορύφωση μελτεμιών · Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών Θερμοκρασίες σε παρόμοια επίπεδα · 6–8 μποφόρ, ριπές έως 100 χλμ/ώρα στο νότιο Κρητικό Τετάρτη Λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά · Βοριάδες θυελλώδεις προς Κρήτη Ανάκαμψη θερμοκρασίας δυτικά/βόρεια έως 38–39°C Πέμπτη Αστάθεια στα βόρεια ορεινά · Μελτέμια παραμένουν ισχυρά Μικρή πτώση στα βορειοανατολικά · Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Θερμοκρασίες: Τοπικά έως 39°C (Θεσσαλία), γενικά 34–38°C στα ηπειρωτικά.

Τοπικά έως (Θεσσαλία), γενικά 34–38°C στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: Μελτέμια 6–8 μποφόρ στο Αιγαίο, ριπές έως 100 χλμ/ώρα στο νότιο Κρητικό.

Μελτέμια 6–8 μποφόρ στο Αιγαίο, ριπές έως 100 χλμ/ώρα στο νότιο Κρητικό. Κίνδυνος πυρκαγιών: Αυξημένος, ιδιαίτερα την Τρίτη.

Η αστάθεια και οι τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Πίνδου και της Μακεδονίας κατά απογευματινές/βραδινές ώρες, ενώ γενικά το σκηνικό θα κυριαρχηθεί από έντονη ηλιοφάνεια με τοπικές εξάρσεις.

Συστάσεις ασφάλειας

Λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών βοριάδων, οι πολίτες και οι αρχές πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα:

Περιορίστε τις εξωτερικές δραστηριότητες τις θερμότερες ώρες της ημέρας και διατηρήστε ενυδάτωση.

Αποφύγετε τη ρίψη αναμμένων απορριμμάτων ή εργασίες με κινητήρα σε χορτολιβαδικές και δασικές εκτάσεις.

Οι τοπικές υπηρεσίες πυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας να παραμείνουν σε υψηλή ετοιμότητα, ειδικά την Τρίτη.

Στο Αιγαίο να λαμβάνονται υπόψη οι ισχυροί άνεμοι για τις θαλάσσιες δραστηριότητες και τη ναυσιπλοΐα.

Το προγνωστικό σκηνικό επιδεικνύει γεωγραφικές διαφορές: ενώ τα μελτέμια περιορίζουν την εξάπλωση των πιο ακραίων θερμών μαζών προς τα ανατολικά, τα κλειστά ηπειρωτικά και οι πεδινές περιοχές δυτικά και κεντρικά θα καταγράψουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι επόμενες ημέρες απαιτούν εγρήγορση στις περιοχές με αυξημένη πυρκαγιάς επικινδυνότητα και προσαρμογή δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους ανέμους και τη ζέστη.