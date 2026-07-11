Εντυπωσιακή νίκη του Μίλτου Τεντόγλου στο Μονακό με άλμα 8,61 μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Γρεβενιώτης χρυσός Ολυμπιονίκης, κατέκτησε το Diamond League του Μονακό πραγματοποιώντας άλμα 8,61 μ., επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και ρεκόρ αγώνων.

Ο Γρεβενιώτης πρωταθλητής κυριάρχησε στο Μονακό

Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την άριστη αγωνιστική του κατάσταση στο Diamond League του Μονακό, κατακτώντας την πρώτη θέση με άλμα 8,61 μ.. Η επίδοση αυτή αναδείχθηκε ως η κορυφαία φετινή παγκόσμια και σημείωσε νέο ρεκόρ διοργάνωσης.

Από την έναρξη του αγώνα ο Έλληνας άλτης έδειξε αποφασιστικότητα: άνοιξε με άλμα 8,48 μ., στη συνέχεια βελτίωσε την επίδοσή του στα 8,52 μ. και κράτησε το μεγαλύτερο σάλτο για το τέλος, φτάνοντας στα 8,61 μ. στην έκτη προσπάθεια. Η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του, πίσω μόνο από το ατομικό του ρεκόρ 8,65 μ.

Καθ' οδόν : 8,48 μ. (πρώτη προσπάθεια), 8,52 μ. (δεύτερη), 8,61 μ. (έκτη προσπάθεια).

: 8,48 μ. (πρώτη προσπάθεια), 8,52 μ. (δεύτερη), 8,61 μ. (έκτη προσπάθεια). Τι σημαίνει το αποτέλεσμα : κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο και ρεκόρ αγώνων.

: κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο και ρεκόρ αγώνων. Ανταγωνισμός: πίσω του έμειναν αθλητές όπως ο Γουέιν Πίνοκ (8,39 μ.) και ο Λέστερ Λεσκάι (8,38 μ.).

Η εμφάνιση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον ελληνικό στίβο και ειδικότερα για τους κατοίκους των Γρεβενών, καθώς επιβεβαιώνει την παρουσία κορυφαίου αθλητή με καταγωγή από τον νομό μας σε υψηλό επίπεδο διεθνών διοργανώσεων. Η επιτυχία αναμένεται να ενισχύσει το ενδιαφέρον για τον στίβο σε τοπικό επίπεδο και να λειτουργήσει ως κίνητρο για νεότερους αθλητές της περιοχής.

Αθλητής Επίδοση Κατάταξη Μίλτος Τεντόγλου 8,61 μ. 1ος Wayne Pinnock 8,39 μ. 2ος Lester Lescay 8,38 μ. 3ος

Για την τοπική κοινωνία των Γρεβενών η παρουσία ενός παγκόσμιας εμβέλειας αθλητή αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και ένα απτό παράδειγμα επιτυχίας που συνδέεται με τις αθλητικές υποδομές και τη νεολαία του τόπου. Επίσης, ανοίγει δυνατότητες προβολής της περιοχής και ενίσχυσης πρωτοβουλιών αθλητικής ανάπτυξης.

Η απόδοση του Τεντόγλου στο Μονακό στέλνει μήνυμα ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων της σεζόν: ο αθλητής βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και αποτελεί έναν από τους βασικούς διεκδικητές μεταλλίων στις επόμενες κορυφαίες διοργανώσεις.