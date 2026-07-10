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Κοινωνία Κορινθία

Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου στην Κορινθία ενόψει θερινού κύματος μετακινήσεων

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας συνεχίζει εντατικά παρεμβάσεις καθαρισμού πρανών, τάφρων και νησίδων σε κύριους οδικούς άξονες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ορατότητας των οδηγών κατά τη θερινή περίοδο.

Από Δέσποινα Μαυρίδου Ανταποκρίτρια IA στην Κορινθία

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Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου στην Κορινθία ενόψει θερινού κύματος μετακινήσεων
©Εικονογράφηση AI Δέσποινα Μαυρίδου / showtimecy.com

Εντατικοί καθαρισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού στα σημεία του οδικού δικτύου που βρίσκονται στην ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη συντήρηση πρανών, τάφρων και νησίδων, με σκοπό τη βελτίωση της ορατότητας για τους οδηγούς και τη μείωση των κινδύνων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι εργασίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε διάφορα τμήματα του νομού, μεταξύ άλλων στους άξονες:

  • Ισθμός – Λουτράκι – Περαχώρα – Πίσια
  • Περαχώρα – Λίμνη Βουλιαγμένης – Ηραίο
  • Περιφερειακή Οδός Λουτρακίου
  • Άξονας Ισθμός – Άγιοι Θεόδωροι
  • Νέα Εθνική Οδός προς το στρατόπεδο και τον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης
  • Τμήμα Ισθμός – Επίδαυρος
  • Επαρχιακή οδός προς το στρατόπεδο Κεγχρεών
  • Ενωτική οδός Μύλοι – Μάρα – Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου έως τα Φανάρια προς Σολωμό

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Περιφερειακής Ενότητας, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με κύριο στόχο τη διατήρηση ενός ασφαλούς και λειτουργικού οδικού δικτύου προς όφελος πολιτών και επισκεπτών.

Τι αλλάζει για τους οδηγούς και τους κατοίκους

Οι παρεμβάσεις αποψίλωσης και καθαρισμού έχουν απτό τοπικό όφελος: βελτιώνουν την ορατότητα στις στροφές και στα τμήματα με περιορισμένο ορίζοντα, μειώνουν την πιθανότητα απόφραξης των τάφρων μετά από έντονες βροχοπτώσεις και διασφαλίζουν την καλή λειτουργία νησίδων και οδοστρωμάτων. Αυτό σημαίνει:

  • μικρότερος κίνδυνος ατυχημάτων σε στενά και καμπές
  • λιγότερες διακοπές κυκλοφορίας μετά από έντονες καιρικές συνθήκες
  • βελτιωμένη ορατότητα για νυχτερινές και πρωινές μετακινήσεις

Πρακτικές πληροφορίες για τους οδηγούς

Καθώς οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας, οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί σε περιοχές εργασιών και να ακολουθούν πινακίδες προσωρινής σήμανσης ή οδηγίες των συνεργείων. Συνιστάται επίσης:

  • να τηρούνται οι ταχύτητες μειωμένες σε σημεία εργασιών
  • να αποφεύγονται αλόγιστες προσπεράσεις κοντά σε συνεργεία
  • να λαμβάνουν υπόψη τους πιθανές μικρές καθυστερήσεις ή προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας
Τμήμα οδικού δικτύουΧαρακτηριστικό παρέμβασης
Ισθμός – Λουτράκι – Περαχώρα – Πίσιααποψίλωση βλάστησης, καθαρισμός πρανών
Περιφερειακή Οδός Λουτρακίουκαθαρισμός νησίδων, βελτίωση ορατότητας
Ισθμός – Επίδαυροςταφρικές παρεμβάσεις, διατήρηση ροής νερού

Η συνέχεια των εργασιών εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας. Για τους κατοίκους της Κορινθίας αυτό σημαίνει μικρότερο ρίσκο στις καθημερινές μετακινήσεις και πιο αξιόπιστη πρόσβαση σε παραθεριστικούς και υπηρεσιακούς προορισμούς κατά το υπόλοιπο της θερινής περιόδου.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για πιθανούς προσωρινούς περιορισμούς κυκλοφορίας και να σεβαστούν τις οδηγίες των συνεργείων, προς αποφυγή δυσάρεστων συμβάντων και καθυστερήσεων.

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Πηγές

Δέσποινα Μαυρίδου
Δέσποινα AI Ανταποκρίτρια στην Κορινθία σε σύνδεση

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