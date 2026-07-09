Επίσκεψη στην Σκιάθο για περιβάλλον και ΧΥΤΑ: προτεραιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η περιοδεία της Γραμματέα στην Σκιάθο επικεντρώθηκε σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, χωρικό σχεδιασμό και στον ΧΥΤΑ, με στόχο συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για βιώσιμες λύσεις.

Επίσκεψη εργασίας με επίκεντρο τη διαχείριση αποβλήτων και τον χωρικό σχεδιασμό

Στις Σποράδες βρέθηκε πρόσφατα η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σε περιοδεία που είχε ως σκοπό την άμεση ενημέρωση για τα προβλήματα και τις προοπτικές της περιοχής. Πρώτος σταθμός της ήταν η Σκιάθος, νησί με έντονη τουριστική δραστηριότητα όπου η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνδέεται άρρηκτα με την τοπική ανάπτυξη.

Στο Δημαρχείο της Σκιάθου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο, κ. Θοδωρή Τζούμα, και υπηρεσιακά στελέχη. Στο επίκεντρο τέθηκαν θέματα όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, ο χωρικός σχεδιασμός, η διαχείριση στερεών αποβλήτων και οι ανάγκες που δημιουργεί η υψηλή τουριστική επισκεψιμότητα.

Ακολούθησε αυτοψία στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Σκιάθου, όπου ενημερώθηκε για την υφιστάμενη λειτουργία των εγκαταστάσεων και για τον σχεδιασμό που αφορά την επέκταση και αναβάθμισή τους. Η αυτοψία κατέδειξε την ανάγκη συντονισμένων παρεμβάσεων μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση της αυξημένης παραγωγής απορριμμάτων κατά τη θερινή περίοδο.

«Η στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι βασική προϋπόθεση για ουσιαστικές λύσεις και έργα με πραγματικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.»

Η δήλωση αυτή της Γραμματέα συνοψίζει την προσέγγιση που προωθείται: συντονισμός αρμοδιοτήτων και σχεδιασμός ώστε οι παρεμβάσεις να είναι λειτουργικές και βιώσιμες για το νησί.

Σημεία προσοχής για τους κατοίκους και τον τουρισμό

Διαχείριση απορριμμάτων: Επιτακτική η αναβάθμιση του ΧΥΤΑ για να εξυπηρετεί την αυξημένη ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες.

Επιτακτική η αναβάθμιση του ΧΥΤΑ για να εξυπηρετεί την αυξημένη ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Περιβαλλοντικές άδειες: Απαιτείται επιτάχυνση διαδικασιών χωρίς εκπτώσεις στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Απαιτείται επιτάχυνση διαδικασιών χωρίς εκπτώσεις στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Χωροταξικός σχεδιασμός: Προσαρμογή στις ανάγκες τουρισμού με σεβασμό στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Τα ζητήματα αυτά δεν αφορούν μόνο τεχνικές λεπτομέρειες: επηρεάζουν την καθημερινότητα, την εικόνα του νησιού και την τουριστική εμπειρία. Η λειτουργία των υποδομών αποκομιδής και τα επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας καθορίζουν το κατά πόσο το νησί μπορεί να ανταποκρίνεται στην αιχμή της σεζόν χωρίς αυξημένους κινδύνους για το κοινό και το περιβάλλον.

Τοποθεσία Κύριο ζήτημα Κατευθύνσεις Σκιάθος ΧΥΤΑ, απορρίμματα Επέκταση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων Δημαρχείο Σκιάθου Χωρικός σχεδιασμός Συντονισμός με Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού η συνέχεια θα κριθεί από την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και από το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί. Η τοπική αυτοδιοίκηση και τα κεντρικά υπηρεσιακά στελέχη έχουν μπροστά τους την πρόκληση να μετατρέψουν τις διαπιστώσεις σε έργα με απτό αποτέλεσμα.

Καθώς η σεζόν προχωρά, η έμφαση στην πρόληψη, την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του φυσικού πόρου παραμένει κρίσιμη για την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και για την βιωσιμότητα του τουριστικού μοντέλου του νησιού.