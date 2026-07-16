Αργεντινή με ανατροπή και Μέσι οδηγήθηκε ξανά στον τελικό του Μουντιάλ

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια νίκησε 2-1 την Αγγλία με γκολ των Εντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.

Στον τελικό με ψυχολογία και αλλαγές στο φινάλε

Η εθνική της Αργεντινής εξασφάλισε θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 επικρατώντας της Αγγλίας με 2-1, σε αναμέτρηση που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό. Το παιχνίδι πήρε άλλη τροχιά όταν ο Γκόρντον έδωσε το προβάδισμα στην Αγγλία στο 55', αλλά η αντίδραση των πρωταθλητών ήταν αποφασιστική — ο Εντσο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85', ενώ η νίκη διαμορφώθηκε στο 90'+2' από τον Λαουτάρο Μαρτίνες μετά από ασίστ του Λιονέλ Μέσι.

Η εξέλιξη αυτή δίνει στην Αργεντινή την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της σε έναν τελικό που έχει ήδη ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 19/07, 22:00 απέναντι στην Ισπανία. H ανατροπή αναδεικνύει την ικανότητα της ομάδας να διαχειρίζεται πίεση και να αξιοποιεί τις αλλαγές στο τελικό στάδιο του αγώνα.

Τελικό σκορ: Αργεντινή 2 — Αγγλία 1

Αργεντινή 2 — Αγγλία 1 Σκόρερς: Γκόρντον (55') — Εντσο Φερνάντες (85'), Λαουτάρο Μαρτίνες (90'+2')

Γκόρντον (55') — Εντσο Φερνάντες (85'), Λαουτάρο Μαρτίνες (90'+2') Ημερομηνία τελικού: 19 Ιουλίου, 22:00 (Αργεντινή — Ισπανία)

Η αναμέτρηση ανέδειξε τον ρόλο των βασικών παικτών: η δημιουργία που παρείχε ο Μέσι στο τέλος αποδείχθηκε καθοριστική, με δύο ασίστ που οδήγησαν στα γκολ της ομάδας του. Τα τελευταία λεπτά ήταν καθοριστικά και ως προς την ψυχολογία — η ομάδα που κατάφερε να γυρίσει το αποτέλεσμα κερδίζει αβαντάζ σε αυτοπεποίθηση πριν από τον τελικό.

Ομάδα Βασικοί παίκτες (ενδεικτικά) Κορυφαία στιγμή Αργεντινή Μέσι, Εντσο Φερνάντες, Λαουτάρο Μαρτίνες Ισοφάριση και νικητήριο γκολ στο τέλος Αγγλία Γκόρντον, Κέιν, Ρότζερς Προβάδισμα στο 55'

Για τους κατοίκους των Σποράδων, οι επιπτώσεις είναι πρακτικές: το ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του τελικού θα κινητοποιήσει τοπικά καταστήματα εστίασης και μπαρ, ενώ οι δημόσιοι χώροι συγκέντρωσης αναμένεται να διακοσμηθούν με σημαίες και αφίσες. Οι οπαδοί που θέλουν να παρακολουθήσουν το ματς σε ομαδικό περιβάλλον καλό είναι να προγραμματίσουν νωρίς κράτηση, δεδομένης της αυξημένης ζήτησης.

Συνολικά, η πρόκριση αυτή σημαίνει για την Αργεντινή την ευκαιρία για back-to-back τίτλο, ενώ για την περιοχή μας αποτελεί ακόμη ένα παγκόσμιο γεγονός που θα απασχολήσει τα τοπικά μέσα και τις κοινότητες φίλων του ποδοσφαίρου.