Παράταση «Εξοικονομώ»: νέα προθεσμία μέχρι 30/11/2026 για συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων

Τα συναρμόδια υπουργεία έκλεισαν συμφωνία για επιπλέον πόρους και αναθεώρηση προθεσμιών, δίνοντας αναπνοή σε δικαιούχους με εκκρεμείς εργασίες και προκαταβολές προς προμηθευτές.

Ανακούφιση για δικαιούχους με εκκρεμότητες στις Σποράδες

Διευκρινίσεις και νέα προθεσμία ολοκλήρωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» ανακοίνωσαν τα συναρμόδια υπουργεία. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για τις επιλεγμένες περιπτώσεις ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2026, μετά από εξασφάλιση πρόσθετων πόρων που θα επιτρέψουν τη συνέχιση και το κλείσιμο εκκρεμών παρεμβάσεων.

Η ρύθμιση αφορά όσες αιτήσεις πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διαχείρισης και υλοποίησης, όπως περιγράφονται από το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος. Στην πράξη, η αλλαγή δίνει χρόνο σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταβάλει προκαταβολές ή βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης/διαδοχής της αίτησης.

Εφαρμογή : «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».

: «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους». Προθεσμία : 30/11/2026 για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

: 30/11/2026 για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Κριτήρια ένταξης: μεταφορά πόρων μέσω του πληροφοριακού συστήματος (π.χ. καταβολή προκαταβολών) και καταστάσεις σε διαδοχή.

Σημειώνεται ότι μέσω των προγραμμάτων έχουν ωφεληθεί πάνω από 100.000 νοικοκυριά, ενώ επιπλέον περίπου 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω σχετικών δράσεων για συστήματα θέρμανσης και θερμοσίφωνα. Συνολικοί πόροι που έχουν διατεθεί υπερβαίνουν το 1,4 δισ. ευρώ, ποσό που αξιολογείται ως σημαντική παρέμβαση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Παράμετρος Στοιχείο Νέα καταληκτική ημερομηνία 30/11/2026 Προγράμματα Εξοικονομώ 2021, 2023, 2025, «Ανακαινίζω για Νέους» Ωφελούμενοι (συνολικά) Πάνω από 100.000 Δημόσιοι πόροι Άνω των 1,4 δισ. ευρώ

Τοπικά, στις Σποράδες, πολλοί ιδιοκτήτες μικρών κατοικιών και επιχειρήσεων είχαν ήδη ξεκινήσει τεχνικές παρεμβάσεις (θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, ενημέρωση συστημάτων θέρμανσης). Για όσους έχουν καταβάλει προκαταβολές σε εργολάβους ή προμηθευτές, η νέα προθεσμία μειώνει τον κίνδυνο απώλειας ενίσχυσης λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση.

Πρακτικές οδηγίες για τους δικαιούχους στις Σποράδες:

Ελέγξτε την κατάσταση της αίτησής σας στο πληροφοριακό σύστημα πριν τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

Φροντίστε να έχετε τεκμηριωμένες αποδείξεις για καταβολές προκαταβολών σε προμηθευτές.

Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας ή τον φορέα υλοποίησης για επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος εργασιών.

Η παράταση αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμού μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο την ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πόρων. Οι τοπικές υπηρεσίες και οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις των νησιών καλούνται να διευκολύνουν την ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών εντός της νέας προθεσμίας.