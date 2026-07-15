Αλόννησος προσανατολίζεται σε «slow» τουρισμό και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Ο Δήμος Αλοννήσου αναθέτει στρατηγική τουριστικού μάρκετινγκ σε εξειδικευμένο όμιλο· ο στόχος είναι η εμπειρία, ο οικοτουρισμός και η στήριξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου.

Νέα στρατηγική με έμφαση στην εμπειρία και στην οικολογία

Ο Δήμος Αλόννησος προωθεί μια αναθεωρημένη προσέγγιση προβολής του νησιού, με κεντρικό άξονα την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας και τη διαχείριση που αποφεύγει την υπερβολική μαζικοποίηση. Με απόφαση του Δημάρχου Παναγιώτη Αναγνώστου και μετά από έρευνα αγοράς, ανατέθηκαν τα θέματα τουριστικού μάρκετινγκ και στρατηγικής στον όμιλο MTC GROUP, υπό την ηγεσία του Νότη Μαρτάκη, ο οποίος παρουσίασε το προτεινόμενο σχέδιο στην Τουριστική Επιτροπή.

Η πρόταση στηρίζεται σε επανατοποθέτηση του νησιού ως προορισμού χαμηλής όχλησης, με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον, στις βιωματικές υπηρεσίες και στον οικοτουρισμό. Σκοπός είναι να ενισχυθεί η σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με την περιβαλλοντική αξία της περιοχής, και να διαφοροποιηθεί η Αλόννησος από νησιά που βασίζονται στην έντονη νυχτερινή ζωή ή στις μεγάλες υποδομές.

«Η Αλόννησος αποτελεί έναν νησιωτικό προορισμό με σαφώς διαφοροποιημένη τουριστική ταυτότητα σε σχέση με τα περισσότερο μαζικοποιημένα ή κοσμοπολίτικα νησιά του ελληνικού χώρου.»

Το σχέδιο αναδεικνύει τρεις βασικούς πυλώνες της τουριστικής εμπειρίας στο νησί: την καθημερινότητα και τις υπηρεσίες στο Πατητήρι, την πολιτισμική εμπειρία στην Παλιά Αλόννησο και τη θαλάσσια διάσταση που συνδέεται με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Αυτοί οι άξονες προορίζονται να καθοδηγήσουν τις ενέργειες προβολής, τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν και τις συνεργασίες με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Ενίσχυση βιωματικών προτάσεων (πεζοπορία, παρατήρηση φύσης, θαλάσσιες εξερευνήσεις).

Προώθηση του μοντέλου slow travel και περιορισμός μαζικών ροών.

και περιορισμός μαζικών ροών. Σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου.

Άξονας Έμφαση Πατητήρι Καθημερινή ζωή και υπηρεσίες Παλιά Αλόννησος Πολιτιστική και αισθητική εμπειρία Θάλασσα & Πάρκο Θαλάσσια εξερεύνηση και οικοτουρισμός

Για τους κατοίκους της Αλοννήσου οι επιπτώσεις είναι απτές: αλλαγή στην εικόνα του τουρισμού που δέχεται το νησί, πιθανή ανακατανομή των επισκέψεων κατά τη διάρκεια της σεζόν και ανάγκη για συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων με τον νέο σχεδιασμό. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να ενισχύσει εισοδήματα από υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, αλλά απαιτεί και επενδύσεις στην ποιότητα των προσφερόμενων εμπειριών και στη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή εξειδικευμένου ομίλου στη διαμόρφωση της στρατηγικής σηματοδοτεί προσπάθεια επαγγελματισμού στην προβολή του προορισμού. Τα επόμενα βήματα θα καθορίσουν την εφαρμογή των μέτρων, τη συνεργασία με τοπικούς φορείς και τον τρόπο που θα μετρηθεί η επιτυχία τους σε οικονομικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες.

Η υιοθέτηση της νέας στρατηγικής θα κριθεί από την ικανότητά της να διαφυλάξει το φυσικό κεφάλαιο της Αλοννήσου, να στηρίξει τη βιώσιμη τοπική επιχειρηματικότητα και να προσφέρει στον επισκέπτη μια εμπειρία συνεπή με τη μοναδικότητα του νησιού.