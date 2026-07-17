Ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα, το Ισραήλ σε επιφυλακή

Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι υπάρχει εκτίμηση για αύξηση των αμερικανικών πληγμάτων, ενδεχομένως και κατά μη στρατιωτικών στόχων, ενώ συνεχίζονται διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Επικρατέστερη εκτίμηση για νέες επιθέσεις και διπλωματικές διεργασίες

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν φόβοι για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ισραηλινή πλευρά θεωρεί πιθανό οι ΗΠΑ να επεκτείνουν το είδος των στόχων που πλήττουν, συμπεριλαμβανομένων και μη στρατιωτικών υποδομών, αν συνεχιστεί η ένταση και δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

«προετοιμάζεται για κλιμάκωση της σύγκρουσης και είναι έτοιμο για κάθε σενάριο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη χώρα»

Η μέχρι τώρα τακτική των αμερικανικών αεροπορικών επιχειρήσεων είχε επικεντρωθεί κυρίως σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στο ρεπορτάζ παρατίθενται δηλώσεις που αποδίδονται στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών ενεργειών, ενδέχεται στο επόμενο στάδιο να τεθούν στο στόχαστρο σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες.

Ταυτόχρονα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι διεξάγονται διπλωματικές πρωτοβουλίες με σκοπό την αποκλιμάκωση. Το Κατάρ έχει υποβάλει νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ και την Τεχεράνη, η οποία, κατά αναφορές σε Αραβες διπλωμάτες, αντιμετωπίζεται θετικά από την ιρανική πλευρά. Μετά την υποβολή της πρότασης φέρεται να έχει σταματήσει και η στόχευση κατά του Κατάρ.

Στην τοπική κλίμακα των Σποράδων, όπως και σε όλη την Ελλάδα, οι εξελίξεις σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν προκαλούν άμεση στρατιωτική εμπλοκή, ωστόσο έχουν επιπτώσεις σε σημαντικούς τομείς:

Ενέργεια: Πιθανή διαταραχή στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου που μπορεί να επηρεάσει τις τιμές και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πιθανή διαταραχή στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου που μπορεί να επηρεάσει τις τιμές και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ναυτιλία: Κίνδυνος αυξημένων ασφαλιστικών εξόδων και μεταβολών στις θαλάσσιες διαδρομές, στοιχείο με ενδιαφέρον για την τοπική επιχειρηματικότητα και μεταφορές.

Κίνδυνος αυξημένων ασφαλιστικών εξόδων και μεταβολών στις θαλάσσιες διαδρομές, στοιχείο με ενδιαφέρον για την τοπική επιχειρηματικότητα και μεταφορές. Διπλωματία και ασφάλεια: Επαγρύπνηση από τα διπλωματικά και αξιωματικά επιτελεία λόγω της πιθανότητας περιφερειακής εξάπλωσης της σύγκρουσης.

Για τους κατοίκους των νησιών οι πρακτικές συνέπειες ενδέχεται να γίνουν αισθητές κυρίως μέσω οικονομικών μεταβολών και διακυμάνσεων στο κόστος μεταφοράς και ενέργειας· άμεση στρατιωτική απειλή προς την περιοχή δεν αναφέρεται στο ρεπορτάζ. Επισημαίνεται επίσης ότι συνεχίζονται διεργασίες αποκλιμάκωσης που, αν ευοδωθούν, θα μειώσουν την πιθανότητα εξέλιξης προς ευρύτερη σύρραξη.

Δρώντας Ρόλος/Ενέργεια ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πλήγματα, ενδέχεται να επεκτείνουν στόχους Ιράν υποδέχεται θετικά πρόταση για διαπραγματεύσεις (σύμφωνα με αναφορές) Ισραήλ βρίσκεται σε επιφυλακή αλλά δεν θεωρείται άμεσα εμπλεκόμενο Κατάρ προώθησε πρόταση για επανέναρξη συνομιλιών

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι επόμενες ημέρες κρίσιμες. Οι πολίτες και οι τοπικές επιχειρήσεις αξίζει να παρακολουθούν έγκυρα δελτία ειδήσεων και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών για τυχόν επιπτώσεις στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.