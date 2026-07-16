Σοβαρά κενά στο υγειονομικό δίκτυο των Σποράδων: απουσία μόνιμου προσωπικού και κίνδυνοι για τους κατοίκους

Υποστελέχωση και προσωρινές λύσεις με αποσπάσεις και συμβάσεις ορισμένου χρόνου αφήνουν τα Κέντρα Υγείας των Σποράδων εκτεθειμένα. Η πρόεδρος των εργαζομένων προειδοποιεί για φυγή νέων γιατρών και για ανάγκη μόνιμων προσλήψεων και κινήτρων.

Επείγον το πρόβλημα στη Σκόπελο και τα Περιφερειακά Ιατρεία

Η εικόνα που περιγράφεται από τους εργαζόμενους στα Κέντρα Υγείας της Μαγνησίας χαρακτηρίζεται από σοβαρά κενά προσωπικού και μέτρα έκτακτης ανάγκης που δεν επαρκούν για την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών στα νησιά των Σποράδων. Στη Σκόπελο, όπου πρόσφατα σημειώθηκε διαμαρτυρία των κατοίκων στη Γλώσσα, οι ανάγκες καλύπτονται κυρίως με αποσπάσεις γιατρών από όλη τη Θεσσαλία και με προσλήψεις μέσω δελτίου παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας, Ελένη Σταύρου, χαρακτηρίζει την κατάσταση «τραγική» και προειδοποιεί ότι χωρίς πολιτική βούληση η εικόνα θα χειροτερέψει, καθώς πολλοί νέοι γιατροί επιλέγουν την αποχώρηση στο εξωτερικό ενώ κάποιοι παλαιοί συνταξιοδοτούνται.

«Και τι συμβαίνει τους χειμερινούς μήνες εκεί. Δεν ζουν άνθρωποι. Δεν χρειάζονται φροντίδα σε περίπτωση ανάγκης;»

Τα προβλήματα που αναφέρονται δεν αφορούν μόνο τη Σκόπελο αλλά συνολικά τα Κέντρα Υγείας της περιοχής και ιδιαίτερα τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα οποία, ενταγμένα στα Κέντρα Υγείας, αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερη υποστελέχωση.

Εργασιακό φορτίο και επιπτώσεις στην ποιότητα της φροντίδας

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, οι γιατροί αναγκάζονται να καλύπτουν ως και 11 εφημερίες τον μήνα, όταν το φυσιολογικό πλαίσιο για τη συντριπτική πλειονότητα των ειδικοτήτων θα ήταν 6, 7 ή 8 εφημερίες. Η υπερφόρτωση αυτή έχει πρακτικές επιπτώσεις: γενικοί γιατροί αναλαμβάνουν περιστατικά που υπερβαίνουν την εξειδίκευσή τους, περιλαμβανομένων και παιδιατρικών περιστατικών, ιδιαίτερα όταν η έδρα τους βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή.

Αποσπάσεις από την ηπειρωτική Θεσσαλία καλύπτουν προσωρινά ανάγκες.

από την ηπειρωτική Θεσσαλία καλύπτουν προσωρινά ανάγκες. Συμβάσεις με δελτίο παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούνται κατά την τουριστική περίοδο.

χρησιμοποιούνται κατά την τουριστική περίοδο. Μόνιμες προσλήψεις και κίνητρα ζητούνται ως απαραίτητες λύσεις από τους εργαζόμενους.

Το ανθρώπινο κόστος και η επόμενη μέρα

Η πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρεται και σε οδυνηρά περιστατικά: στη Γλώσσα Σκοπέλου μέσα σε έναν μήνα καταγράφηκε η απώλεια ενός 48χρονου που απεβίωσε χωρίς ιατρική φροντίδα στο νησί, ενώ δύο επείγοντα περιστατικά χρειάστηκε να μεταφερθούν με ιδιωτικά μέσα είτε σε αγροτικό γιατρό της πλησιέστερης περιοχής είτε στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου. Τέτοια περιστατικά καταδεικνύουν τις πρακτικές συνέπειες της έλλειψης σταθερής και επαρκούς στελέχωσης.

Οι εργαζόμενοι ζητούν δημόσια μέτρα που να διασφαλίζουν την πρόσβαση στη φροντίδα για όλους τους κατοίκους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και υπενθυμίζουν ότι προσωρινές λύσεις ή μερικές μετακινήσεις δεν αρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νησιών και της ηπειρωτικής Μαγνησίας.

Παράμετρος Κατάσταση (αναφερόμενη) Εφημερίες ανά γιατρό 11 πραγματικές vs 6, 7, 8 αναμενόμενες Μορφές κάλυψης Αποσπάσεις, δελτίο παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου

Για τους κατοίκους των Σποράδων η κατάσταση μεταφράζεται σε μεγαλύτερους χρόνους αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, δυσκολίες στην πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα και μεγαλύτερη εξάρτηση από ιδιωτικά μέσα μεταφοράς σε έκτακτες καταστάσεις. Κεντρικό αίτημα είναι η προκήρυξη μόνιμων θέσεων, καθώς και η εφαρμογή κίνητρων για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού στην περιοχή.

Οι τοπικές κοινότητες αναμένουν απτά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση του προβλήματος και να διασφαλιστεί η υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.