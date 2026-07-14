Νέα γρήγορη σύνδεση με Σποράδες από το Μαντούδι: ώρες, δρομολόγια και επιπτώσεις

Η SEAJETS ξεκινά τακτικές αναχωρήσεις από το Μαντούδι προς Σκιάθο, Γλώσσα, Σκόπελο και Αλόννησο, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους ταξιδιού και αλλάζοντας την προσβασιμότητα στις Σποράδες.

Ταχύτερη πρόσβαση στις Σποράδες από την Εύβοια

Από φέτος, το λιμάνι του Μαντουδίου προσφέρει απευθείας θαλάσσιες συνδέσεις προς τα νησιά των Σποράδων μέσω της εταιρείας SEAJETS. Οι νέες διαδρομές επιχειρούν να μειώσουν τον χρόνο μεταφοράς και να διευκολύνουν τόσο τις ημερήσιες αποδράσεις όσο και τα σύντομα ταξίδια αναψυχής, ιδίως για επισκέπτες που φτάνουν οδικώς από την Αττική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία δρομολογίων, οι χρόνοι πλεύσης διαμορφώνονται ως εξής:

Προορισμός Χρόνος πλεύσης Σκιάθος 40 λεπτά Γλώσσα (Σκόπελος) 40 λεπτά Σκόπελος 1 ώρα 35 λεπτά Αλόννησος 2 ώρες

Οι αναχωρήσεις προγραμματίζονται πρωινές και απογευματινές, προσφέροντας ευελιξία για σύντομες αποδράσεις. Η εταιρεία προωθεί τις υπηρεσίες με το σύνθημα

«Θες περισσότερο καλοκαίρι;»

Τι σημαίνει αυτό για κατοίκους και επιχειρήσεις

και διαθέτει διαφορετικές κατηγορίες επιβίβασης —και— με καθίσματα αεροπορικού τύπου και παροχές ανάλογα με την κατηγορία.

Η νέα σύνδεση αλλάζει πρακτικά την πρόσβαση στις Σποράδες από την Εύβοια και ενδεχομένως να επηρεάσει την επισκεψιμότητα, ιδίως για ημερήσιες εξορμήσεις και σύντομα σαββατοκύριακα. Επιπτώσεις που πρέπει να λάβουν υπόψη τοπικές υπηρεσίες και επαγγελματίες:

Ευκολότερη πρόσβαση για τουρίστες που δεν θέλουν να διασχίσουν όλη την Αττική ή να επιβιβαστούν σε πιο απομακρυσμένα λιμάνια.

Αύξηση της ζήτησης σε εστίαση, ενοικιάσεις αυτοκινήτων/μοτοσικλετών και τοπικές εκδρομές, ιδιαίτερα στη Σκιάθο και τη Γλώσσα.

Προσαρμογή των ωραρίων και της προσφοράς υπηρεσιών από επιχειρήσεις που εξυπηρετούν ημερήσιους επισκέπτες.

Για κατοίκους των Σποράδων, η σύνδεση από Μαντούδι σημαίνει επίσης νέες επιλογές εφοδιασμού και μετακινήσεων χωρίς απαραίτητα να απαιτείται μεγαλύτερο ταξίδι προς λιμάνια της ηπειρωτικής χώρας.

Πρακτικές πληροφορίες και συστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη ότι, παρότι οι χρόνου πλεύσης είναι σημαντικά μειωμένοι, η ετοιμότητα για ταξίδι εξαρτάται από την διαθεσιμότητα στις κατηγορίες θέσεων και τις εποχικές αυξομειώσεις της ζήτησης. Συστάσεις για ταξιδιώτες και επαγγελματίες:

Κάντε κράτηση νωρίς για να εξασφαλίσετε θέση στις πρωινές αναχωρήσεις.

Ελέγξτε την κατηγορία θέσης που ταιριάζει στις ανάγκες σας (Silver/Club/Platinum) για να συγκρίνετε παροχές και τιμές.

Λάβετε υπόψη τα δρομολόγια επιστροφής όταν προγραμματίζετε ημερήσιες εκδρομές, ώστε να μην περιοριστεί ο χρόνος παραμονής στο νησί.

Η έναρξη των νέων δρομολογίων αναμένεται να έχει αντίκτυπο στο τουριστικό μοτίβο της περιοχής, ειδικά αν οι ταχύτητες και οι υπηρεσίες που υπόσχεται η εταιρεία διατηρηθούν σταθερές καθ' όλη τη σεζόν. Οι τοπικοί φορείς και οι επιχειρηματίες καλούνται να παρακολουθήσουν τη ζήτηση και να προσαρμόσουν την προσφορά τους ώστε να αξιοποιήσουν τη βελτιωμένη σύνδεση.

Πηγή: δημοσιοποιημένα στοιχεία δρομολογίων SEAJETS και ενημέρωση από την εταιρική παρουσίαση του δρομολογίου από το Μαντούδι.