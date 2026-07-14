Αίθριος αλλά μεταβλητός καιρός στις Σποράδες — ενισχυμένο μελτέμι και πιθανές τοπικές βροχές

Γενικά αίθριος ο καιρός στις Σποράδες με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών· οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν ως και τα 6-7 μποφόρ, επηρεάζοντας τη ναυσιπλοΐα και τις παραλιακές δραστηριότητες.

Σύντομη εικόνα για την ημέρα

Στις Σποράδες αναμένεται κυρίως αιθρία κατάσταση, όμως δεν αποκλείονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές, ασθενείς βροχές κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση περίπου 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο το μελτέμι προβλέπεται πιο ενισχυμένο, αγγίζοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με την ημερήσια τιμή να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 33 και 35°C, ενώ σε περιοχές του ηπειρωτικού κορμού το θερμόμετρο θα αγγίξει τοπικά τους 36°C.

Τι σημαίνουν τα δεδομένα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στα πελάγη και τοπικά το μελτέμι μπορούν να επηρεάσουν μικρές σκάφοι και τις προγραμματισμένες θαλάσσιες μετακινήσεις.

μπορούν να επηρεάσουν μικρές σκάφοι και τις προγραμματισμένες θαλάσσιες μετακινήσεις. Οι τοπικές βροχές που αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα είναι σύντομες αλλά μπορεί να σχετίζονται με μεταβολές στις τοπικές δραστηριότητες — προσοχή σε βρεγμένα, γλιστερά οδοστρώματα και αλλαγές στα δρομολόγια μικρών σκαφών.

Η υψηλή θερμοκρασία διατηρεί τον κίνδυνο θερμικής επιβάρυνσης κατά τις μεσημβρινές ώρες — συνιστάται προσοχή σε ευάλωτες ομάδες και περιορισμός της έκθεσης στον ήλιο τις θερμές ώρες.

Πρακτικές οδηγίες

Για ασφαλέστερες μετακινήσεις και δραστηριότητες στις Σποράδες προτείνεται:

Έλεγχος των τοπικών δελτίων και των δρομολογίων πλοίων πριν από κάθε ναυσιπλοΐα.

Αποφυγή θαλάσσιων εξορμήσεων με μικρά σκάφη όταν οι άνεμοι ενισχύονται πάνω από 5-6 μποφόρ .

. Προστασία από την ηλιακή έκθεση κατά τις μεσημβρινές ώρες: νερό, γυαλιά, καπέλο και αποφυγή έντονης φυσικής δραστηριότητας.

Παράμετρος Προβλεπόμενη τιμή Άνεμοι (γενικά) 3–5 μποφόρ Άνεμοι στα πελάγη έως 6 μποφόρ (τοπικά 7 στο ανατολικό Αιγαίο) Θερμοκρασία (πλειονότητα περιοχών) 33–35°C

Η εικόνα παραμένει γενικά σταθερή, με πιθανές τοπικές αποκλίσεις τις ώρες αιχμής. Οι επισκέπτες και οι κάτοικοι των νησιών θα πρέπει να παρακολουθούν τα τοπικά δελτία και τις ενημερώσεις των αρχών για τυχόν αλλαγές στην πρόγνωση.