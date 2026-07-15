Νέες ταχύπλοες συνδέσεις από Θεσσαλονίκη φέρνουν τις Σποράδες πιο κοντά

Η SEAJETS προσφέρει καλοκαιρινά δρομολόγια με ταχύπλοα προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο, μειώνοντας τους χρόνους ταξιδιού και αυξάνοντας τις επιλογές για επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη.

Γρηγορότερη πρόσβαση στις Σποράδες από τη Θεσσαλονίκη

Από φέτος το καλοκαίρι, οι ταξιδιώτες που προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη μπορούν να φτάνουν στα νησιά των Σποράδων με συντομότερους χρόνους πλεύσης, χάρη στα δρομολόγια ταχυπλόων της SEAJETS. Η νέα αυτή επιλογή αλλάζει την σχέδιο των αποδράσεων, προσαρμόζοντας τις διαδρομές στις ανάγκες των επισκεπτών που επιθυμούν σύντομες ή επαναλαμβανόμενες εξορμήσεις.

Τα δρομολόγια εκτελούνται συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, προσφέροντας ευελιξία στον προγραμματισμό. Οι χρονικές αποστάσεις ανά προορισμό μειώνουν το χρόνο μεταφοράς και αυξάνουν τον διαθέσιμο χρόνο για παραμονή στα νησιά.

Σκιάθος : γρήγορη πρόσβαση για λουόμενους και επισκέπτες beach bars.

: γρήγορη πρόσβαση για λουόμενους και επισκέπτες beach bars. Σκόπελος : πιο εύκολη επιλογή για σύντομες αποδράσεις και εξερεύνηση των παραδοσιακών οικισμών.

: πιο εύκολη επιλογή για σύντομες αποδράσεις και εξερεύνηση των παραδοσιακών οικισμών. Αλόννησος: προσβάσιμη για τους ταξιδιώτες που αναζητούν καθαρά νερά και θαλάσσιο περιβάλλον.

Προορισμός Χρόνος πλεύσης Ημέρες δρομολογίων Σκιάθος 3 ώρες 10 λεπτά Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο Σκόπελος 3 ώρες 50 λεπτά Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο Αλόννησος 4 ώρες 20 λεπτά Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο

Η εταιρεία προσφέρει διαφορετικές κατηγορίες θέσεων —Silver, Club και Platinum— που στοχεύουν στην άνεση των επιβατών, με έμφαση σε καθίσματα αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η διαβάθμιση αυτή δίνει επιλογές ανάλογα με τις προτεραιότητες κάθε ταξιδιώτη: οικονομία, άνεση ή πρόσθετες παροχές.

Για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών και τις τοπικές επιχειρήσεις, η καλύτερη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη μπορεί να επιφέρει αυξημένη κίνηση επισκεπτών, ειδικά από αγορές όπου η πρόσβαση μέχρι σήμερα απαιτούσε μεγαλύτερο χρόνο. Αυτό σημαίνει πιθανή ενίσχυση της ζήτησης για καταλύματα, εστίαση και θαλάσσιες δραστηριότητες, αλλά και ανάγκη για ομαλή διαχείριση των αυξημένων επισκεπτών κατά τις αιχμές.

Παράλληλα, η δυνατότητα ενός πιο γρήγορου ταξιδιού ενδέχεται να αλλάξει και τις επιλογές των επισκεπτών που σχεδιάζουν ημερήσιες εξορμήσεις ή σύντομες αποδράσεις, επιτρέποντας περισσότερες επισκέψεις μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις για ταξίδια στο blog της εταιρείας.

Για όσους οργανώνουν ταξίδια προς τις Σποράδες, συνιστάται να ελέγχουν εκ των προτέρων τα ωράρια και τις διαθέσιμες κατηγορίες εισιτηρίων, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τη λειτουργία των ταχυπλόων.