Σκιάθος: Προβληματισμός μετά τις οδηγίες της 5ης ΥΠΕ για περιορισμό διακομιδών

Η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την οδηγία της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας που ζητά από γιατρούς του ΚΥ Σκιάθου να περιορίσουν διακομιδές με κριτήριο το «υψηλό κόστος», απαιτώντας άμεση απόσυρση και ενίσχυση της δομής.

Αντίκτυπος στην τοπική φροντίδα

Σε ανησυχία έχει οδηγήσει στη Σκιάθο έγγραφο της διοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, που περιέχει οδηγίες προς τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας του νησιού να περιορίσουν τις διακομιδές ασθενών επικαλούμενοι το «υψηλό κόστος». Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ κατήγγειλε με κατηγορηματικό τρόπο το εν λόγω έγγραφο και ζητά την άμεση απόσυρσή του.

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΕΝΓΕ επισημαίνει ότι η υγεία και η ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών δεν είναι κόστος και ζητά ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Σκιάθου με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Κύρια σημεία της καταγγελίας

Η ΟΕΝΓΕ χαρακτηρίζει το έγγραφο απαράδεκτο και ζητά άμεση απόσυρση.

και ζητά άμεση απόσυρση. Επισημαίνεται ότι το ΚΥ Σκιάθου είναι τραγικά υποστελεχωμένο και καλύπτει ανάγκες με μετακινήσεις γιατρών από άλλες δομές.

και καλύπτει ανάγκες με μετακινήσεις γιατρών από άλλες δομές. Η ΟΕΝΓΕ τονίζει ότι μοναδικό κριτήριο διακομιδής πρέπει να είναι η ιατρική κρίση και όχι το κόστος.

«Η υγεία και η ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών δεν είναι κόστος!» — ανακοίνωση ΟΕΝΓΕ

Στην ανακοίνωση γίνεται ακόμη σαφής αναφορά στο γεγονός ότι, τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ανάγκες επιβαρύνονται και καλύπτονται με μετακινήσεις γιατρών από δομές της 5ης ΥΠΕ «από τη Λάρισα ως τη Βοιωτία». Η ΟΕΝΓΕ συνδέει ευθέως το μέγεθος των διακομιδών με την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη βασικών διαγνωστικών μέσων στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία των νησιών.

Η καταγγελία τονίζει ότι η παρέμβαση της διοίκησης «επιχειρεί να περιορίσει και τις διακομιδές» και ότι με τον τρόπο αυτό «επιχειρεί να παρέμβει στην ιατρική κρίση των γιατρών» θέτοντας, κατά την οργάνωση, σε κίνδυνο τους ασθενείς.

Τοπικές συνέπειες και ζητήματα προς επίλυση

Για κατοίκους και επιχειρήσεις της Σκιάθου, η οδηγία αυτή εγείρει άμεσα ζητήματα πρόσβασης σε επείγουσα φροντίδα, ιδίως σε περιόδους αιχμής. Η μετακίνηση γιατρών για την κάλυψη αναγκών του νησιού υποδηλώνει ότι η τοπική δομή δεν διαθέτει επάρκεια προσωπικού και εξοπλισμού, ενώ η πρόταση περιορισμού διακομιδών λόγω κόστους αντιπαραβάλλεται με την ανάγκη για ιατρικά τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά τη μεταφορά ασθενών.

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Η εξέλιξη αυτή θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για σαφείς απαντήσεις από τη διοίκηση της 5ης ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόζονται και τα μέτρα ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας στη Σκιάθο, ειδικά ενόψει της αυξημένης ζήτησης τους θερινούς μήνες.