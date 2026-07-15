Σκόπελος: Τουρίστας 8 ετών δαγκώθηκε από φίδι — άμεση διακομιδή με ταχύπλοο

Ένα 8χρονο παιδί οικογένειας από τον Καναδά δαγκώθηκε από φίδι στη Σκόπελο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου. Η επιχείρηση διακομιδής ξεκίνησε από τον Αγνόντα με το ταχύπλοο «Αγιος Δημήτριος» και ολοκληρώθηκε στις 03:30.

Γρήγορη κινητοποίηση υπηρεσιών και ευτυχώς καλή έκβαση

Στην περιοχή της Σκοπέλου σημειώθηκε αργά το βράδυ περιστατικό δαγκώματος από φίδι, στο οποίο ενεπλάκη ένα 8χρονο παιδί που βρισκόταν στο νησί με την οικογένειά του από τον Καναδά. Το παιδί προσήλθε έντρομο μαζί με τους γονείς του στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για δάγκωμα όφεως στο χέρι.

Από την πρώτη στιγμή κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ενημερώθηκε ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος για τη διακομιδή, ενώ γιατρός του Κέντρου Υγείας συνόδευσε την οικογένεια και παρέμεινε μαζί τους έως την άφιξή τους στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε αργά το βράδυ από τον Αγνόντα Σκοπέλου με το ταχύπλοο «Αγιος Δημήτριος». Παρά τους ανέμους έντασης 4 έως 5 μποφόρ, η μεταφορά ολοκληρώθηκε χωρίς καθυστέρηση και στις 03:30 τα ξημερώματα ο 8χρονος παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο λιμάνι του Βόλου.

«Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι γιατροί επιβεβαίωσαν δάγκωμα φιδιού στο χέρι και χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες».

Στο νοσοκομείο του Βόλου δόθηκαν άμεσα οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού βελτιώθηκε γρήγορα. Δεν κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία ή η εισαγωγή στην Παιδιατρική Κλινική και λίγες ώρες αργότερα δόθηκε εξιτήριο.

Το περιστατικό αναδεικνύει τον ρόλο του τοπικού Κέντρου Υγείας και τη συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα σε επείγουσες μεταφορές ασθενών από νησί προς ηπειρωτικό νοσοκομείο, ειδικά σε ώρες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η άμεση αντίδραση των επαγγελματιών υγείας ήταν καθοριστική για την ασφαλή έκβαση της υπόθεσης.

Παιδί: 8 ετών , οικογένεια από τον Καναδά.

, οικογένεια από τον Καναδά. Τοποθεσία αναχώρησης: Αγνόντας Σκοπέλου .

. Σκάφος διακομιδής: « Αγιος Δημήτριος ».

». Ωρα παραλαβής στο λιμάνι Βόλου: 03:30 .

. Συνθήκες: άνεμοι 4-5 μποφόρ.

Χρονική στιγμή Γεγονός Βράδυ (ημέρα περιστατικού) Δάγκωμα από φίδι στη Σκόπελο — προσέλευση στο Κέντρο Υγείας Αργά το βράδυ Αναχώρηση ταχύπλοου από Αγνόντα 03:30 Παράδοση παιδιού σε ΕΚΑΒ στο λιμάνι Βόλου — εισαγωγή σε ΤΕΠ Λίγες ώρες μετά Παροχή πρώτων βοηθειών και εξιτήριο

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σκοπέλου το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής σε περιοχές με φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε ώρες που τα παιδιά κινούνται ανεξέλεγκτα σε αγροτικές και παραθαλάσσιες ζώνες. Η έγκαιρη ενημέρωση των υπηρεσιών υγείας και η δυνατότητα ταχείας θαλάσσιας διακομιδής παραμένουν κρίσιμα στοιχεία για την ασφάλεια στο νησί.